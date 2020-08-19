Штаб Бабарико направил письма послам РФ и стран ЕС

19.08.2020, 0:10, Новости дня

Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что послам РФ и стран ЕС направлены письма, в которых рассказывается о ситуации в Белоруссии.

«Мы познакомили с нашим видением, я сейчас говорю про штаб Бабарико, с нашим видением ситуации», – приводит ее слова РИА «Новости».

В письмах говорится об отношении «к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам».

Колесникова также ответила на «манипуляции со стороны действующего президента, который говорит о том», что оппозиция выступает «против добропорядочных, добрососедских отношений с Россией».

По словам Колесниковой, оппозиция «постоянно посылает месседжи, что нам очень важно сохранять именно партнерские отношения, взаимовыгодные, прагматичные со всеми партнерами», включая Россию.

Напомним, Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией.

Кроме того, стали известны имена тех, кто, по замыслу оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране, почти всех членов так называемого координационного совета объединяет одна черта: приверженность антироссийскому белорусскому национализму.