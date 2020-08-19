 

Дегтярев решил оформить ипотеку в Хабаровске

19.08.2020, 0:10, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что возьмет в ипотеку квартиру в Хабаровске.

Дегтярев заявил, что ему «нравится в Хабаровске». Он и его супруга уже «подыскали квартиру».

«Будем в ипотеку покупать», – приводит ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24» слова главы региона.

Он сообщил, что «решение принято, семья переезжает полностью, все Дегтяревы будут в Хабаровске».

Новую должность Дегтярев считает ответственной, но интересной и творческой.

Он заявил, что «света белого не видит». При этом Дегтярев «доволен тем, что президент доверил высокий пост». Он поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за доверие. 

До недавнего времени, по его словам, жена и четверо сыновей находились в Москве.

На прошлой неделе сообщалось, что в Хабаровск прилетела жена Дегтярева Галина с двумя младшими сыновьями.



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