 

Президент Словакии призвала ЕС выступить против «белорусского режима»

19.08.2020, 0:10, Новости дня

Страны ЕС должны принять меры против властей Белоруссии, сообщила президент Словакии Зузана Чапутова.

Чапутова сообщила в Facebook, что власти Белоруссии ответили насилием на «свободное выражение взглядов» жителей страны. Она выразила поддержку «всем, кто встал в Белоруссии на защиту основных демократических прав и свобод».

Президент Словакии считает, что «насилие» белорусских властей против демонстрантов «не должно остаться незамеченным». По ее словам, у стран ЕС есть «моральный долг четко противостоять репрессиям белорусского режима». Это «включает принятие мер против тех», кто стоит за «использованием насилия и манипулированием результатами президентских выборов».

Премьер-министр Словакии Игор Матович принял у себя подавшего в отставку посла Белоруссии в республике Игоря Лещеню, выступившего с осуждением действий белорусских властей против демонстрантов. Матович сказал, что хотел таким образов выразить послу поддержку, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.



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