При взрыве в Сирии погиб российский генерал-майор

19.08.2020, 0:09, Разное

При взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Источники «Новой газеты» подтвердили, что имя погибшего — Вячеслав Гладких. Он был замкомандующего 36-й общевойсковой армией, штаб которой дислоцируется в Улан-Удэ. До перевода Гладких был командиром бригады в городе Тоцке Оренбургской области. Звание генерал-майора ему присвоили в 2016 году.

Гладких — слева. Фото с сайта администрации Тоцкого района Оренбургской области

Еще двое военнослужащих получили ранения. В каком они состоянии, министерство не уточнило. Погибшего военного представят к награде посмертно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Кто послал генерала на передовую?» Военные эксперты — о погибшем в Сирии Валерии Асапове, командующем 5-й армией Вооруженных сил России

Российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции. СВУ взорвалось в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии, оно было на обочине.

В июле в Сирии трое российских военных получили легкие ранения при взрыве самодельной бомбы на пути следования колонны во время совместного с Турцией патрулирования. Тогда взрыв произошел на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха, в южной части зоны деэскалации Идлиб.