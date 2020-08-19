Мнение: Как выжить устроителям лагерей и авиакомпаниям в условиях пандемии

19.08.2020, 0:05, Разное

Вокруг трескотня о событиях у наших братьев. А я про надоевший КОВИД, вернее, про его последствия.

Экономические. Для некоторых семей. Думаю, с подобным столкнулись многие.

Да, многие лишились работы, кто-то отпуска, кто-то потерял часть зарплаты.

А есть и такие "мелочи", как потери от несостоявшегося отпуска.

Соседи в Петербурге приобрели детям путевки в спортивный лагерь. А бабушке билеты на самолет.

Понятное дело, денег никто не вернул. Дети без лагеря, бабушка без отдыха. Но кого это волнует?

Типа, заморожены ваши денежки, будете живы, воспользуетесь на следующий год.

Надо же поддержать материально устроителей лагерей да авиакомпании.

Только вот почему-то за счет простых людей.

В Москве еще красивше.

Купили знакомые детке путевку в спортивный лагерь на первую смену. Отменилось все.

Потом засуетились, вторая смена будет. Но! Денежки те заморожены, платите по новой.

Заплатили. И снова в пролете. Снова денежки тю-тю. Заморожены. И идите лесом!

Красота же! Ну, а как им еще бедным удержаться на плаву, как не за счет людей…