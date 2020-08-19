 

Мнение: Как выжить устроителям лагерей и авиакомпаниям в условиях пандемии

19.08.2020, 0:05, Разное

Вокруг трескотня о событиях у наших братьев. А я про надоевший КОВИД, вернее, про его последствия.
Экономические. Для некоторых семей. Думаю, с подобным столкнулись многие.
Да, многие лишились работы, кто-то отпуска, кто-то потерял часть зарплаты.
А есть и такие "мелочи", как потери от несостоявшегося отпуска.

Соседи в Петербурге приобрели детям путевки в спортивный лагерь. А бабушке билеты на самолет.
Понятное дело, денег никто не вернул. Дети без лагеря, бабушка без отдыха. Но кого это волнует?
Типа, заморожены ваши денежки, будете живы, воспользуетесь на следующий год.
Надо же поддержать материально устроителей лагерей да авиакомпании.
Только вот почему-то за счет простых людей.

В Москве еще красивше.
Купили знакомые детке путевку в спортивный лагерь на первую смену. Отменилось все.
Потом засуетились, вторая смена будет. Но! Денежки те заморожены, платите по новой.
Заплатили. И снова в пролете. Снова денежки тю-тю. Заморожены. И идите лесом!
Красота же! Ну, а как им еще бедным удержаться на плаву, как не за счет людей…

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Врагу не сдается наш гордый «Урал»

27.07 / Россиян предупредили о самых жарких днях в году

17.07 / Новые санкции США ударили по «шеф-повару Путина» за угрозу суданской демократии

26.07 / Канадские маразмы или Дураки – явление интернациональное

05.08 / Мнение: Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»?

12.08 / НЛО появился над Буэнос-Айресом прямо во время утреннего прогноза погоды

15.07 / В Подмосковье полиция рассекретила деятельность семьи сутенеров

07.08 / Мнение: Операции на мутном рынке

21.07 / «Один из самых грязных процессов в стране»

30.07 / Русский сионизм – русские, ставшие евреями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска