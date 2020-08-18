Полезный молочный шоколад был создан из арахиса и кофейных отходов

18.08.2020, 23:50, Новости дня

У молочного шоколада много поклонников по причине его сладкого вкуса и кремовой текстуры, но такое лакомство не отличается пользой.

Темный шоколад содержит высокий уровень фенольных соединений, способных принести пользу здоровью, но он не всем приходится по вкусу. Ученые сообщили о новом способе объединения молочного шоколада с кожурой арахиса и другими отходами с целью повышения его антиоксидантных свойств.

По словам специалистов, идея их нового проекта заключалась в том, чтобы протестировать различные виды сельскохозяйственных отходов на биологическую активность. Цель специалистов состояла в том, чтобы извлечь фенольные смолы из кожуры арахиса и найти способ смешивания их с пищей.