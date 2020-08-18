 

Ученые рассказали, как защитить мозг от появления болезни Альцгеймера

18.08.2020, 23:50, Новости дня

Биологи занимались изучением опухоли мозга и открыли цепочку генов, указывающую на белок, который влияет на появление болезни Альцгеймера. По словам специалистов, они знают, что может остановить или замедлить процесс болезни.

Специалисты провели эксперимент на грызунах и обнаружили, что нехватка белка ATG16L и старение является причиной того, что у мышей появляется болезнь Альцгеймера. Долгое время ученым не удавалось разгадать, что становится причиной болезни Альцгеймера или ускоряет ее появление.  

После проведения экспериментов на мышах ученым удалось найти ответ на этот вопрос. Как утверждают исследователи, процессы можно остановить или замедлить при помощи экспериментального препарата MCC950.

  



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