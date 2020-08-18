 

СТРАНА – украинского школьника лишили Евровидения за исполнение «Смуглянки»

18.08.2020, 23:33, Новости дня

12-летнему Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, аннулировали конкурсную заявку. Как рассказала «СТРАНЕ» бабушка Максима, в разговоре с чиновниками ей намекнули, что это произошло из-за того, что мальчик исполнил советскую песню «Смуглянка» на престижном конкурсе в Лондоне.


YouTube

12-летнему Максиму Ткачуку, который исполнял известную советскую военную песню «Смуглянка» на престижном конкурсе в Лондоне, чиновники Национальной общественной телерадиокомпании Украины отказали в участии в нацотборе на детское Евровидение, несмотря на то, что мальчик-сирота лидировал в онлайн-кастинге. Об этом «СТРАНЕ» сообщила бабушка школьника Лариса Владимировна.

Также с YouTube нацотбора на детское Евровидение исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню «Джамайка» на украинском языке. При этом талантливый ребенок набрал уже более 12 тысяч лайков, что гарантировало ему участие в нацотборе. Все его конкуренты существенно отставали по числу лайков. 

«Мне намекнули, что из-за песни «Смуглянка». Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за «Смуглянки», то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец», — рассказала женщина.

По её словам, Максим расстроился из-за такого решения чиновников.

«Радовался, что идёт впереди, а тут бах и его сняли. Утешаем, говорим, чтобы не переживал, если бы поехал и ничего не занял, было бы еще хуже. Что-то же нужно ребенку говорить», — говорит Лариса Владимировна.



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