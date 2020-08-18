 

Квасьневский – попытки свергнуть Лукашенко могут привести к власти какого-нибудь пророссийского лидера

18.08.2020, 23:33, Новости дня

Бывший президент Польши Александр Квасьневский не видит на горизонте ярких белорусских лидеров, которые смогли бы занять место Александра Лукашенко, на глазах теряющего политическую силу и поддержку народа. В беседе с изданием Wprost он также предупреждает о возможном побочном результате усилий Запада по смещению Лукашенко. Из-за слабого знания внутренней расстановки сил он рискует привести к власти какого-нибудь пророссийского политика.


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Бывший президент Польши Александр Квасьневский, принимавший участие в миссии во время «оранжевой революции» на Украине, на вопрос издания Wprost о том, какие шаги следует предпринять сегодняшнему главе Польши Анджею Дуде ответил: «Это вообще нельзя сравнивать, потому что на протяжении многих лет у меня были очень тесные связи с Украиной. Я был там со всеми знаком, начиная с президента, людей из правительства, и заканчивая оппозицией. Следовательно, когда начался кризис, и меня попросили о помощи, я действовал на более менее изведанном для себя поле. Это было возможно, и принесло свои результаты. Но у сегодняшней пассивной политики в отношении Белоруссии нет никаких шансов на осуществлении даже такой миссии». 

Бывший глава Польши уверен, что сегодняшние польские политики практически никого в Белоруссии не знают, они даже не выходили со своими белорусскими коллегами на связь. Он предлагает сосредоточиться на совершенно ином решении и привлечь к действию международные структуры: не только ЕС, но и Совет Европы, ОБСЕ и ООН. «ООН имеет ключевое значение, потому что важную роль там играет Россия, которая, на мой взгляд, играет немалую роль в том, что сейчас происходит в Белоруссии. Именно такого дипломатического шага я бы ожидал со стороны президента, его людей и Министерства иностранных дел. Я бы ожидал телефонных переговоров с крупными мировыми лидерам», — объяснил в беседе Александр Квасьневский. 

«И если Дуда хотел бы сделать что-то оригинальное в плане Белоруссии, то ему стоило бы позвонить Дональду Трампу, раз у них такие хорошие отношения. Американская позиция в плане фальсификации выборов кажется однозначной. Вовлечение Америки через президента Польши могло бы быть весьма интересным решением. Я просто не знаю, возможно ли это. Миссия «Майдан 2004» Польша не в состоянии повторить, потому что у нас слишком мало влияния и активов», — с сожалением констатировал бывший президент Польши. 

В интервью Квасьневский назвал две причины по которым ЕС пока что не хочет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Первая весьма банальна. Август — это время отпусков в европейских структурах. «Но будь я у власти, я бы не отказался от попыток созвать саммит», — отметил он. Правительство Польши должно звонить партнерам, с которыми у него хорошие отношения, например, по Вышеградской группе или Междуморья, чтобы необходимость созыва саммита исходила не только от Польши.

Вторая причина, по мнению Квасьневского, более принципиальная и фундаментальная — она связана с пассивностью в отношениях между ЕС и Белоруссией. ЕС не обладает надёжными данными по Белоруссии. Дилемма Европы обусловлена опасениями касательно того, не приведёт ли  борьба с Лукашенко в итоге к укреплению российского влияния в Белоруссии. «Сражаясь за свержение Лукашенко, можно совершенно неожиданно закрепить в Белоруссии какого-нибудь пророссийского лидера», — предупреждает экс-президент Польши.  

В беседе Квасьневский с сожалением однако констатирует, что пока со стороны проевропейской белорусской оппозиции на свет не появятся серьёзные лица, которые будут в состоянии сплотить вокруг себя народ, изменить что-либо будет сложно. «Может быть, Тихановская или её муж смогут стать такой фигурой. Я не знаю, но в Белоруссии по-прежнему наблюдается нехватка ярких лидеров», — резюмирует в беседе с изданием Wprost бывший президент Польши Александр Квасьневский. 



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