Украинская пресса: операцию по задержанию «вагнеровцев» провалили из-за утечки информации

18.08.2020, 23:31, Новости дня

КИЕВ – Секретную операцию Службы безопасности и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию наемников ЧВК «Вагнер», арестованных в Беларуси и позднее переданных России, провалили из-за утечки информации из Украины. Об этом говорится 18 августа в статье главного редактора портала censor.net.ua Юрия Бутусова.

«Произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было», – говорится в материале Бутусова.

Журналист отмечает, что группу в прессе «назвали «вагнеровцы», но в реальном «Вагнере» большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно за кого воевать».

«В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины – они хвастались, думая, что показывают уровень своей "квалификации"», – подчеркивается в статье на censor.net.ua

Подчеркивается, что о спецоперации СБУ было известно в Офисе президента Украины. К моменту подготовки материала представители Офиса главы украинского государства не комментировали данную ситуацию.

«Интерфакс-Украина» сообщает 18 августа, что украинская журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи разговоров предположительно сотрудников СБУ с членами ЧВК «Вагнер», которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

На записях человек по имени Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года воевал в Украине, где сбил из ПЗРК вертолет и два штурмовика СУ-25. По его словам, награду за сбитые самолеты вручал ему помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Вагнер» и реакция Украины

В ходе президентской кампании в Беларуси под Минском была задержана группа из 33 членов ЧВК «Вагнер». Как сообщил 4 августа президент Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, «сегодня ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь», передает БЕЛТА.

Как сообщила вечером 14 августа Генеральная прокуратура РФ, 32 из 33 задержанных в Белоруссии в конце июля россиян переданы российским властям. У одного из этой группы есть белорусский паспорт, и он остался в Минске.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», – прокомментировал выдачу «вагнеровцев» в Россию президент Украины Владимир Зеленский 15 августа в Фейсбуке.

Стороны рассматривали официальный путь передачи

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что ситуация с заявлениями об утечке информации по ЧВК «Вагнера» «больше напоминает элемент политической борьбы».

«Хотелось бы верить, что «длинные руки» СБУ смогли взять ФСБ-структуру или ГРУ, которыми является “Вагнер” и организовать все так, чтобы они летели через территорию Украины и можно было при этом посадить самолет – я бы хотел в это верить», – сказал Тарас Загородний Русской службе «Голоса Америки».

Он напомнил, что Украина и Беларусь рассматривали официальный путь экстрадиции «вагнеровцев» в Украину и об этом были заявления официального Киева и Минска: «В Беларуси все решает Лукашенко, это была его воля – выдавать членов ЧВК или не выдавать. Россия не знала долгое время как комментировать этот инцидент. Это говорит о том, что происходило что-то важное и Кремль не хотел выдачи боевиков в Украину», – считает Загородний.

По словам политтехнолога, Кремль мог применить «меры чрезвычайного внушения к Александру Лукашенко с тем, чтобы «вагнеровцы» были переданы в Россию».

Время, операция, слухи

Политолог Александр Палий отмечает, что можно было бы ожидать необычную реакцию России, если бы Украина провела операцию по задержанию боевиков «Вагнера» «от и до».

«В России уважают силу, и если на самом деле так планировалось, то это очень квалифицированная операция – умная и хитрая. И чем хитрее и смекалистей выглядела бы украинская власть и силовики, тем больше шансов достичь большего результата с Россией и ускорить обмен военнопленными», – говорит Александр Палий Русской службе «Голоса Америки».

Операция, о которой пишут в прессе, по его словам, выглядит, как хорошо продуманная, но также нужно учитывать, что вся информация о ней может быть не более, чем слухами.