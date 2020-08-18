Что показал первый день съезда демократов

18.08.2020, 23:31, Новости дня

Мишель Обама, Берни Сандерс и Ева Лонгория в качестве ведущей – так открылся первый день виртуального съезда Демократической партии. Это мероприятие посвящено официальному выдвижению и утверждению Джо Байдена в качестве единого кандидата в президенты США от Демократической партии на выборах 3 ноября 2020 года. И впервые это мероприятие проходит не в формате партийного съезда в одном из городов страны, а по телевизору с включением из разных штатов США.

Больше 50 голосов, представляющих все штаты и территории США, исполнили гимн на открытии съезда в формате видеоконференции. Так начался первый день национальной конвенции демократов – с акцентом на людях и единстве страны. Во время двухчасовой трансляции зрителям показали, как профессионально смонтированные агитационные ролики, так и видеообращения в режиме селфи обычных американцев с призывом поддержать Джо Байдена. Впрочем, основное внимание было приковано к выступлениям звездных спикеров-демократов. Бывшая первая леди США Мишель Обама в украшении со словами «ГОЛОСУЙ» уверяла – преодолеть кризис может только Джо Байден.

«Я знаю Джо, это глубоко порядочный человек, которым движет вера. Он был потрясающим вице-президентом, он знает, что нужно предпринять, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну, – сказала Мишель Обама. – И он умеет слушать. Он будет говорить правду и доверять ученым, он будет составлять умные планы и руководить хорошей командой».

Пандемия, массовые протесты, и провальная, по мнению демократов, политика действующей администрации – эти темы повторялись почти в каждом обращении съезда.В Национальном эфире выступили родственники погибшего при задержании полицией Джорджа Флойда и жительница Аризоны, потерявшая отца от COVID-19. Спасти американскую демократию призвал американцев сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, еще недавно соперник экс-вице-президента, а ныне едва ли не ключей сторонник.

«Друзья, я хочу сказать вам, и всем, кто поддерживал других кандидатов на этих праймериз, и тем, кто, возможно, голосовал за Дональда Трампа на предыдущих выборах: будущее нашей демократии под угрозой, – заявил Берни Сандерс. – Будущее нашей экономики под угрозой. Будущее нашей планеты под угрозой. Мы должны объединиться, победить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис».

Объедение вокруг Байдена в действии организаторы продемонстрировали, пригласив выступить на съезде некоторых членов Республиканской парти. Бывший губернатор Огайо Джон Кейсик заявил – он и представить себе не мог, что поддержит демократов. Но времена изменились.

«Многие из нас обеспокоены путем, по которому мы шли последние 4 года. Этот путь ведет к расколу, безответственности, неспособности и возрастающей ненависти среди наших граждан. Если мы пойдем по нему и дальше, это будет иметь ужасные последствия для американской души, потому что мы идем по неправильному пути за президентом, который сталкивает нас лбами», – подчеркнул Джон Кейсик.

Резкую речь бывшего союзника лидеры Республиканской партии не оставили без ответа. Сенатор Линдси Грэм напомнил коллеге о достижениях Трампа, отметив среди прочего принятие налогового кодекса, дерегуляцию, победу над террористической группировкой «Исламское государство» и соглашение Израиля и ОАЭ.

«Уверен, я многое упустил, но я считаю, что это неплохой первый срок. В отличие от Джона Кейсика я уверен, что мы на правильном пути с президентом Трампом. Путь, по которому идут Байден и Харрис, это социализм внутри страны и ослабление роли США за рубежом. Судя по всему, Кейсик этого не понимает».

Сам Трамп назвал Кейсика плохим губернатором, а Обаму и Байдена – коррумпированной администрацией.

Вот что написал президент Трамп в своем Твиттере: «Администрация Обамы и Байдена была самой коррумпированной в истории. Включая и тот факт, что их поймали на слежке за моим штабом, это самый большой политический скандал в истории страны. Это называется измена и более того. Спасибо, Мишель, за добрые слова!»

Демократы, тем временем готовятся ко второму дню онлайн-съезда. На нем ожидаются выступления Билла Клинтона, конгрессвумен Александры Окасио Кортес и супруги Байдена Джилл.