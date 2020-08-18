 

Мнение: Публичный расстрел в Сомали

18.08.2020, 23:25, Разное

Новости смертной казни.
В Сомали (город Байдоа на юго-западе страны) суд приговорил к смертной казни двух солдат сомалийской армии причастных к похищению и групповому изнасилованию 10-летнего мальчика.
Солдат приговорили к смерти после волны возмущения со стороны местных жителей и религиозных лидеров, которые осудили волну изнасилований, совершенных солдатами на юго-западе страны (в этом аспекте сомалийские военные порой не уступают оппонентам из террористической группировки "Аль-Шаббаб"). Военные согласились, что с этим надо что-то делать. После недолгого суда, обвиняемым вынесли максимально жесткий приговор. Приговор публично привели в исполнение посредством расстрела. По сути, это не только наказание непосредственных виновных произошедшего зверства, но и сигнал для других солдат, что не надо такого делать.


Перед казнью. На заднем плане один из членов раcстрельной команды.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Меган Маркл и принц Гарри поддержали 18-летнюю жертву расистского нападения

19.07 / Личный фотограф Пугачевой показал архивный снимок Вайкуле и Леонтьева

13.08 / Эксперты составили список самых безопасных семейных автомобилей

12.07 / Мнение: И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

03.08 / Невролог Светлана Кузнецова назвала главные причины лунатизма

13.08 / Ученые рассказали об эффективности иглоукалывания в борьбе с коронавирусом

06.08 / «В пятницу у Лукашенко и Путина состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга»

17.07 / Колоссальное цунами высотой 20 метров затопило «британскую Атлантиду»

07.07 / Sony заплатила 10 тысяч долларов за взлом консоли PlayStation 4

16.08 / Гадалка таро, к которой инвесторы с Уолл-стрит обращаются за советом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска