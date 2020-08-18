Мнение: Публичный расстрел в Сомали

18.08.2020, 23:25, Разное

Новости смертной казни.

В Сомали (город Байдоа на юго-западе страны) суд приговорил к смертной казни двух солдат сомалийской армии причастных к похищению и групповому изнасилованию 10-летнего мальчика.

Солдат приговорили к смерти после волны возмущения со стороны местных жителей и религиозных лидеров, которые осудили волну изнасилований, совершенных солдатами на юго-западе страны (в этом аспекте сомалийские военные порой не уступают оппонентам из террористической группировки "Аль-Шаббаб"). Военные согласились, что с этим надо что-то делать. После недолгого суда, обвиняемым вынесли максимально жесткий приговор. Приговор публично привели в исполнение посредством расстрела. По сути, это не только наказание непосредственных виновных произошедшего зверства, но и сигнал для других солдат, что не надо такого делать.



Перед казнью. На заднем плане один из членов раcстрельной команды.