Мнение: Агония или маразм?
18.08.2020, 23:01, Разное
Лукашенко раздал силовикам 300 штук медалей «За безупречную службу».
В Указе Лукашенко о награждении — имена трех водителей автозаков и девяти сотрудников изоляторов…
Не пойму, это агония Лукашенко? Или уже старческий маразм?
Нашел время награждать …. МВД Беларуси бросилось оправдывать Лукашенко, мол, «документы для представления к награде в Совет министров Беларуси направили в начале весны».
отсюда
Но когда бы не были направлены документы сегодня это выглядит награждением именно за избиения мирных протестующих.
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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