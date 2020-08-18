Мнение: Агония или маразм?

18.08.2020, 23:01, Разное

Лукашенко раздал силовикам 300 штук медалей «За безупречную службу».

В Указе Лукашенко о награждении — имена трех водителей автозаков и девяти сотрудников изоляторов…

Не пойму, это агония Лукашенко? Или уже старческий маразм?

Нашел время награждать …. МВД Беларуси бросилось оправдывать Лукашенко, мол, «документы для представления к награде в Совет министров Беларуси направили в начале весны».

отсюда

Но когда бы не были направлены документы сегодня это выглядит награждением именно за избиения мирных протестующих.

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда