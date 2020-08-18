 

Коронавирус вызвал кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках

18.08.2020, 22:48, Новости дня

В Северной и Южной Америках из-за ситуации с коронавирусом наступил кризис психического здоровья, сообщила глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен.

Она отметила, что «психический кризис» наступил в «таких масштабах, с которыми» в регионе «ранее не сталкивались», передает «Интерфакс».

По словам Этьен, «необходимо, чтобы поддержка психического здоровья стала важнейшим компонентом ответных мер» на распространение коронавируса, передает Regnum.

Указывается, что распространение психических расстройств связано с усилением стресса, употреблением наркотиков и алкоголя в период карантина. Обострилась проблема домашнего насилия в отношении женщин.

Напомним, по словам Джеффри Рейнольдса, председателя американского НКО, специализирующегося на помощи семьям с детьми, «парадокс в том, что самоизоляция спасает от коронавируса, но бросает на растерзание трем главным убийцам Америки – самоубийствам, алкоголизму и передозу».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Москвичам спрогнозировали небольшие дожди

28.07 / В Сети возмутились блокировкой канала «Царьград» на YouТube

11.07 / Мотоблогер погибла в ДТП в Подмосковье

13.08 / Белорусский правозащитник: Людей держат часами лицом вниз на полу райотделов, пока судья не вынесет решение. Кто поднимет голову, получит дубинкой

26.06 / Зеленский верит, что вернет “и Крым, и людей”

17.07 / В РФ отреагировали на изъятие СБУ медалей для ветеранов Харькова

14.08 / ПАСЕ может признать выборы в Беларуси не отвечающими международным стандартам – Евгения Кравчук

27.07 / Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией

21.07 / США собрались создать антикитайскую коалицию

14.07 / Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска