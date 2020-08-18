Коронавирус вызвал кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках

18.08.2020, 22:48, Новости дня

В Северной и Южной Америках из-за ситуации с коронавирусом наступил кризис психического здоровья, сообщила глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен.

Она отметила, что «психический кризис» наступил в «таких масштабах, с которыми» в регионе «ранее не сталкивались», передает «Интерфакс».

По словам Этьен, «необходимо, чтобы поддержка психического здоровья стала важнейшим компонентом ответных мер» на распространение коронавируса, передает Regnum.

Указывается, что распространение психических расстройств связано с усилением стресса, употреблением наркотиков и алкоголя в период карантина. Обострилась проблема домашнего насилия в отношении женщин.

Напомним, по словам Джеффри Рейнольдса, председателя американского НКО, специализирующегося на помощи семьям с детьми, «парадокс в том, что самоизоляция спасает от коронавируса, но бросает на растерзание трем главным убийцам Америки – самоубийствам, алкоголизму и передозу».