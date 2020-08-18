Госдеп и МИД Германии обсудили Россию, Белоруссию и Иран

18.08.2020, 22:48, Новости дня

Руководители внешнеполитических ведомств США и Германии Майкл Помпео и Хайко Маас обсудили вопросы, связанные с Россией, Белоруссией и Ираном, сообщил Госдеп.

Главы Госдепа и МИД Германии провели телефонный разговор, в котором «обсудили сотрудничество по ряду вопросов, связанных с Ираном, Белоруссией и Россией», передает ТАСС.

Американская сторона сообщила о «необходимости единого трансатлантического ответа», который позволит привлечь Тегеран «к ответственности». Помпео заявил, что СБ ООН должен «выполнять обязательства по поддержанию международного мира и безопасности».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин предложил провести онлайн-переговоры руководителей стран-членов СБ ООН с участием Германии и Ирана.

Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.