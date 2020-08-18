В ситуацию с участием 12-летнего Максима Ткачука в “Детском Евровидении 2020” должен вмешаться Зеленский – Инна Костыря

18.08.2020, 22:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию с отменой участия 12-летнего Максима Ткачука в песенном конкурсе “Детское Евровидение 2020”. Об этом 18 августа заявила доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря в эфире телеканала ZIK.

Она считает, что ребенка надо поддержать, а не разбираться, “в каком здании он выступал в Лондоне”.

“Во-первых, [снимать его с участия в нацотборе] – это просто аморально. Во-вторых, по-поводу Аласании: что конкретно хорошего (возможно, какой-то творческий конкурс, песенный) он сделал и это был мегапроект для нашего государства? Ребенка надо поддержать, потому что он без родителей. Это талантливый ребенок, он выиграл престижный конкурс, хочет представлять Украину на “Детском Евровидении”. Президент должен немедленно вмешаться в эту ситуацию. Это будет самое хорошее, что Владимир Александрович сможет сделать [для мальчика]”, – сказала Костыря.

У нее сложилось впечатление, что сейчас “происходит уничтожение всего, что касается Украины”.

“Я знаю, сколько Аласания закрыл неимоверно хороших проектов, и вы знаете, сколько телевизионщиков остались без работы”, – добавила Костыря.

12-летнего Максима Ткачука из Волынской области воспитывают бабушка и дедушка. В марте 2020 года после его участия в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне разгорелся скандал: ребенок тогда пел советскую песню “Смуглянка”, выступал в форме советского солдата; выбор песни и костюма раскритиковала часть пользователей в соцсетях.

17 августа сайт “Общественного” сообщил, что этот конкурс проходил при поддержке представительства Россотрудничества в Лондоне. Об этом вещателю не сообщили при подаче заявки Ткачука на участие в нацотборе на “Детское Евровидение”, утверждается в релизе.

“Детское Евровидение” проводится с 2003 года, в нем участвуют конкурсанты в возрасте до 15 лет. Украина впервые приняла участие в конкурсе в 2006 году.

Финал “Детского Евровидения 2020” пройдет 29 ноября в Варшаве (Польша). Заявки на участие в нацотборе Национальная общественная телерадиокомпания принимает до 25 августа.

В 2019-м Украину на “Детском Евровидении” представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. С песней The Spirit of Music она набрала 59 баллов и заняла 15-е место.