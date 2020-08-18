Поврежденные нервы может восстановить скорлупа кешью

18.08.2020, 22:25, Новости дня

Во время исследований в скорлупе ореха кешью специалистами было обнаружено химическое соединение, которое способствует восстановлению миелина.

Миелин является защитной оболочкой, которая окружает нервы. Повреждение покрытия является признаком рассеянного склероза, а также связанных с ним заболеваний центральной нервной системы. По словам ученых, их исследование способно дать новое направление в поисках методов лечения, которые направлены на коррекцию разрушительного воздействия рассеянного склероза и других схожих заболеваний.

Во время предыдущего исследования ученые обнаружили, что белок интерлейкин 33 или IL-33 индуцирует образование миелина, а также является регулятором иммунного ответа.