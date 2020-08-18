 

Для поиска взрывчатых веществ ученые планируют использовать саранчу

18.08.2020, 22:25, Новости дня

По словам ученых, в будущем для обнаружения взрывчатых веществ можно будет использовать саранчу.

Во время нового исследования специалисты выяснили, что эти насекомые могут чувствовать различное количество взрывоопасных химикатов в воздухе, а также отслеживать их местонахождение.

Во время эксперимента группа специалистов решила выяснить, насколько хорошо саранча проявляет себя в обнаружении паров различных взрывчатых веществ, среди которых: TNT, DNT, RDX, PETN и нитрат аммония. Хирургическим путем ученые прикрепили электроды к насекомым и записали их мозговые волны. Обнаружилось, что факт улавливания саранчой желаемого запаха электроды могут фиксировать в течение 500 миллисекунд. 



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