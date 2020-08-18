Алексей Нечаев – партия “Новые люди” идет на выборы в 12 регионах

18.08.2020, 22:17, Разное

Российская политическая партия «Новые люди» во вторник провела пресс-конференцию в Москве, на которой Алексей Нечаев, лидер партии, поведал о первых предвыборных достижениях. А именно, из 598 кандидатов партии на региональных и местных выборах 452 человека без проблем прошли процедуру регистрации, то есть примерно 75 %. Для довольно «молодой» партии это значительный результат.

В своем выступлении перед прессой, Нечаев назвал «Новых Людей» прагматичными романтиками и выделил, что в 13 регионах России, в которых партия планирует выставлять своих кандидатов, поддержку ей оказали 300 тысяч избирателей. Но помимо успехов у молодой партии есть и свои сложности в предвыборной компании, информирует gazeta.ru

Одной из причин является несовершенство российского законодательства, оно более выгодно для «старых», парламентских партий. Другие партии вынуждены собирать подписи населения для регистрации своих кандидатов. Требования к сборам довольно жесткие и практически не дают права на ошибку, всего 5%. Больший процент ошибки является основанием для отказа в регистрации. Хотя допустить ошибки в сборе подписей довольно легко.

Некоторые изберкомы очень жестко подходят к этому вопросу, из-за этого «Новые Люди» столкнулись с серьезными сложностями. Например, в Новосибирской области 33 партийцам по одномондатным округам из 36 подавших заявку отказали. А в Белгороде и вовсе весь партийный список получил отказ.

Кандидат в депутаты Белгородской областной думы от партии «Новые люди» Алексей Стоян, основатель и руководитель спортивного клуба «Гладиатор» рассказал, что не смотря на то что местные чиновники препятствовали размещению информационных стендов и кубов, их партии все же удалось набрать 60 тысяч голосов. «Новые люди» намерены оспаривать отказ в суде.

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» по итогам встречи пришел к выводу, что на данный момент «окно парламентских возможностей превращается в форточку», однако не смотря на это в российской политике все же будут появляться новые лица. Он пообещал что партия «Новые люди» вполне серьезно планирует поставлять таких «лиц» сперва на региональном уровне, а потом и в Госдуме.