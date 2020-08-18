Euronews – из-за коронавируса Сараевский кинофестиваль проходит в «гибридном формате»

18.08.2020, 22:10, Новости дня

Организаторам крупнейшего на Балканах Сараевского кинофестиваля в этом году пришлось отказаться от таких обязательных прежде элементов, как проход участников конкурса по красной дорожке и публика в кинозале. Из-за рекордного роста числа заражений COVID-19 фестиваль пришлось проводить в «гибридном формате», транслируя все фильмы на интернет-сайте, передаёт Euronews.

Каждый август в Сараево проходит крупнейший на Балканском полуострове кинофестиваль. В этом году из-за рекордного роста числа горожан, заразившихся COVID-19, организаторы фестиваля были вынуждены отказаться от таких его обязательных элементов, как прохождение участников конкурса по «красной дорожке» и публика в кинозале.

ЙОВАН МАРЬЯНОВИЧ, организатор фестиваля: Для нас здесь это совершенно новая ситуация. Особенно для тех, кто работает на Сараевском кинофестивале. Но было понятно с самого начала, после того как многие кинофестивали были либо отменены, либо проведены в неком цифровом формате, что и наш фестиваль придется проводить в какой-то гибридной форме — как в привычной, так и цифровой.

Фестиваль открылся премьерным показом комедийного фильма боснийского режиссёра Пьера Жалицы «Концентрируйся, бабушка». Перед показом съемочная группа фильма сфотографировалась на ступенях Национального театра Боснии и Герцеговины.

ЯСНА ЖАЛИЦА, актриса: Ощущение необычное. Но с другой стороны, я очень рада, что фестиваль всё-таки получит свою аудиторию! Я очень рада, что фестиваль проложил себе дорогу.

Программа фестиваля состоит из 14 тематических разделов, объединяющих 187 фильмов из 56 стран мира. 64 фильма будут показаны впервые.

Все без исключения фильмы из программы фестиваля желающие могут посмотреть на специальном интернет-сайте. Фестиваль продолжит работу до 21 августа.

Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.