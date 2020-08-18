 

Bild – жёсткое избиение полицией молодого немца вызвало в Германии волну негодования

18.08.2020, 22:10, Новости дня

Случайный очевидец заснял на видео жестокое избиение немецкой полицией молодого человека, пишет Bild. На кадрах из Франкфурта-на-Майне видно, как сотрудники органов правопорядка бьют беззащитного человека коленями и ногами. Тем временем их коллеги оттесняют прохожих, чтобы те не вмешивались в ситуацию.

Кадры с жёстким задержанием в Заксенхаузене вызвали волну негодования в интернете. Беззащитный молодой человек лежит на земле. Сотрудники полиции становятся на него коленями и начинают избивать. Один из полицейских бьёт его коленом по спине.

Мужчина не может сопротивляться и кричит от боли. Другие полицейские не дают находящимся вокруг прохожим помешать происходящему. Но один из присутствующих снял жестокое обращение на свой телефон.

Потом один из сотрудников начинает бить беспомощного человека ногами. Но коллега его останавливает и отталкивает. На своей странице в Twitter полиция сообщает, что им известно об инциденте. В данный момент по этому делу ведутся два расследования. Большей информации там не предоставили.

Ситуация накалена. Где-то через три минуты молодого человека уводят в наручниках. Причина задержания до сих пор неизвестна.

Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года

* — квартал немецкого города Франкфурта-на-Майне (прим. ИноТВ) 



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