 

Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

18.08.2020, 22:08, Новости дня

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами, сообщила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти незаконными методами. Мы действуем только законными и ненасильственными методами», – передает ее слова ТАСС.

По словам Ковальковой, первое заседание Координационного совета состоится в среду, 19 августа.

Вместе с тем, юрист штаба Тихановской Максим Знак заявил, что Координационный совет не имеет политической программы и политических целей.

По словам юриста, в совет войдут 70 человек, в президиум – семь. Сейчас лидеры совета отбирают кандидатуры из нескольких сотен заявок.

«Невозможно организовать полноценные демократические выборы, однако можно выбрать представителей различных социальных групп. Не только представителей партий или штабы, но и представителей заводов, групп, которые мало представлены в политике», – отметил Знак.

Он пояснил, что одним из критериев входа в состав президиума является то, что человек должен «физически находиться на территории Республики Беларусь».

Кроме 70 членов КС будет создан еще «расширенный состав совета», в который войдут остальные желающие.

«Это не только эти 70 человек, но и все остальные», – сказал Знак.

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

В понедельникКовалькова обнародовала список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.



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