Власти Мали призвали мятежников к диалогу

18.08.2020, 22:08, Новости дня

Правительство Мали призывает мятежных военных к спокойствию и обещает немедленно начать «братский диалог», чтобы устранить недоразумения, сообщил премьер-министр страны Бубу Сиссе.

На данный момент правительство внимательно следит за развитием событий, особенно за ситуацией на двух военных базах в Бамако. По мнению властей, эти «эмоциональные выступления» выражают определенное разочарование, которое может иметь «законные причины», передает РИА «Новости».

«Правительство взывает к разуму и патриотическому чувству и просит оружие замолчать. Правительство призывает к спокойствию и с момента публикации этого заявления будет готово к братскому диалогу, чтобы устранить недоразумения», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что поднявшие мятеж военнослужащие арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта.

Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, которые установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали. Мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме, а также похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе.