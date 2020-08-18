 

ВОЗ призвала не допустить «национализма» при распределении вакцины от COVID-19

18.08.2020, 22:08, Новости дня

При распределении вакцины от коронавируса необходимо избежать «национализма», сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, «никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности». Гебрейесус заявил, что нельзя допустить «национализма по поводу вакцины».

ВОЗ работает над планом ее распределения по миру. Глава ВОЗ считает, что в первую очередь эффективную и безопасную вакцину должны получить страны, участвовавшие в ее создании, а затем государства, где существует наибольшая эпидемиологическая опасность, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Hill.

Он заявил, что «со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами» вакцины, передает «Интерфакс».

Приоритет при вакцинировании должны получить медики и люди старше 65 лет, добавил Гебрейесус. По его словам, если не защитить «людей, подверженных максимальному риску, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику».

Напомним, ВОЗ призвала все страны присоединиться к программе по вакцине от COVID-19.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Подробная информация о российской вакцине Sputnik V доступна на официальном сайте.



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