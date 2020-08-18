Трамп: массовое голосование по почте может сделать необходимым повторное голосование

18.08.2020, 22:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что массовый переход на голосование по почте на ноябрьских президентских выборах может вызвать так много проблем, что, возможно, придется проводить повторное голосование.

Трамп ранее уже неоднократно говорил, что голосование по почте, которое поощряют во многих штатах в связи с пандемией, приведет к фальсификациям на выборах.

Трамп не имеет полномочий переносить выборы. Повторного голосования по всей стране в США не было ни разу, в том числе во время Гражданской войны, Великой депрессии и двух мировых войн.

«В конечном итоге выборы будут сфальсифицированы или они никогда не объявят результат, – заявил Трамп журналистам во вторник. – Придется сделать это снова, а этого никто не хочет».

По мнению экспертов, в силу эпидемиологической ситуации до половины бюллетеней в ноябре могут быть поданы по почте. В 2016 году таких бюллетеней было около четверти.

Сам Трамп голосует по почте.

Задокументированных случаев махинаций с почтовыми бюллетенями в США крайне мало, как и случаев фальсификации на выборах в целом.

Большинство штатов планирует отправить бюллетени по почте только тем избирателям, которые их запросили. В некоторых штатах регулярно рассылают бюллетени всем зарегистрированным избирателям. Ряд штатов, в том числе Калифорния и Невада, планируют сделать это в порядке исключения только перед ноябрьскими выборами.

«Заочное голосование – это прекрасно, но всеобщее заочное голосование обернется катастрофой», – предупредил президент.

В конце прошлого месяца Трамп допустил возможность перенести выборы, но эта идея встретила критику как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.