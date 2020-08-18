Генеральный почтмейстер США отложит реформы до завершения выборов

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18.08.2020, 22:05, Новости дня

Генеральный почтмейстер США Луи Деджой во вторник объявит о приостановке всех запланированных реформ и инициатив до президентских выборов. Об этом стало известно из чернового текста его заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters, и со слов близких к делу источников.

«Я откладываю эти инициативы до завершения выборов», – говорится в тексте. В своем заявлении Деджой также поясняет, что это решение принято с целью избежать какого-либо влияния на голосование по почте и даже видимости такого влияния.

Почтовая служба США комментариев пока не дает.

Деджой также объявит, что часы обслуживания в почтовых изменениях не будут изменены, почтовые ящики останутся на своих местах, а никакие центры обработки почтовых отправлений не будут закрыты.

Кроме того, планируется расширить рабочую группу по вопросам голосования по почте, включив в нее представителей почтовых профсоюзов.

По словам близких к делу источников, решение было принято после длительного телефонного совещания совета управляющих Почтовой службы в понедельник вечером.



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