Мнение: Коротко по Белоруссии. 18.08.2020

18.08.2020, 22:03, Разное

Коротко по развитию событий в Белоруссии.

1. Лукашенко официально наградил более 300 силовиков Оппозиция заявляет, что это разгон беломайдана. Власти заявляют, что за выслугу лет. В целом, выглядит как сигнал силовикам, что их не сдадут. Ярким маркером потенциальном сдачи силовиков могут быть отставки Виктора Лукашенко, министра МВД Караева и командующего внутренними войсками Белоруссии, а также командира спецназа МВД "Алмаз".



Командир спецназа МВД "Алмаз" Зураев. Его сейчас пытаются сделать крайним за застреленого в Минске бывшего уголовника.

Касательно попыток обвинить Лукашенко во внесудебных расстрелах уголовников в 90-е, то это не является каким-то секретом, так как сам Лукашенко про этом много раз говорил https://bdg.by/news/politics/26157.html и использовал это в своей агитации, так как большинство жителей страны вполне себе в курсе и одобряло эти действия. Из более близких примеров такого рода – расстрелы наркоторговцев на Филиппинах без суда и следствия по распоряжению "колоритного парня" Дутерте. Лично я не, ни тогда, ни сейчас не вижу особого смысла жалеть о тех, кого тогда подмели "батькины опричники", можно даже пожалеть, что в России и на Украине эту погань так не остреливали, в результате чего. выжившие в междусобойчиках в нулевых начали одевать депутатские костюмы и благополучно встроились во власть.

2. Оппозиция отрицает, что Лукашенко предлагал ей пересчет голосов, о чем заявила Колесникова. Спор этот сейчас уже сугубо схоластический, безотносительно того, предлагали или нет – все понимают, что никакого пересчета уже не будет и эти споры имеют смысл лишь в рамках информационно-психологической войны, которая сопровождает борьбу за власть, где Лукашенко будет говорить, что он победил, а оппозиция будет говорить, что победила Тихановская. Это уже не вопрос о выборах, а вопрос о власти. Тут конечно стоит помнить, что власть именно что берут. Пока что хождения по улицам к взятию власти не привели и Лукашенко явно рассчитывает, что со временем, он перетерпит проблемный период и восстановит полный контроль. Очередного всплеска протестной активности можно ожидать на выходных + явно будет усиливаться нажим с требованием освободить "политических заключенных".

3. Тихановская записала новое обращение с призывами освободить своего мужа, который продолжает сидеть в СИЗО "из-за провокации спецслужб". Несмотря на то, что группы протестующих ходят под СИЗО, оттуда помимо случайных лиц попавших под замес 9-12 августа, никого не отпускают.

Вчерашний митинг у СИЗО см. тут https://www.youtube.com/watch?v=AdFzD0oTvj8

4. Польша призывает ЕС стать для Белоруссии альтернативой России. Где-то я это уже слышал, чуть южнее. По факту, в ЕС сейчас достаточно часто говорят о том, что если перегнуть палку с давлением на Лукашенко, то это лишь подтолкнет его к России, поэтому надо давить аккуратно, чтобы и Лукашенко ушел и змагары пришли к власти, а Россия не вмешалась, покуда в Минске будут конструировать антироссийское правительство, которое возьмется реализовывать уже известные программы направленные на ликвидацию Союзного Государства и дальнейший отрыв Белоруссии от России, с последующим преобразованием Белоруссии в еще один плацдарм для антироссийской деятельности. Вполне понятно, что Россия так или иначе будет действовать при угрозе реализации таких терминальных сценариев, поэтому Лукашенко на Западе предлагается убирать осторожно, чтобы не допустить "возвращения Белоруссии в родную гавань". Собственно, уже сейчас. фотографии с учений Росгвардии в западной части России пытаются выдавать за "Российское вторжение". С моей точки зрения, практически невероятно, что Россия введет в Белоруссию войска для подавления протестов, слишком затратный вариант. А вот в иных сценариях, такого варианта я бы не исключал, тем более, что договоренность с Лукашенко о вводе войск по запросу из Минска имеется. Но разумеется, эти возможные обстоятельства никто конкретизировать сейчас не будет – это именно что опция "на всякий случай".

5. Сейм Литвы отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии и призвал ввести против него санкции. Украина после истерики Зеленского в Фейсбуке, отозвала своего посла из Минска. Санкционный вопрос по Белоруссии будет решаться на этой неделе и решен он будет положительно – санкции против Лукашенко, его окружения и силового блока неизбежны. С другой стороны, покуда Лукашенко признают Россия и Китай, для Лукашенко более критичен вопрос митингов и потенциальных забастовок на предприятиях, нежели санкции, которые против него вводили уже далеко не один раз. Сегодня прекратилась добыча руды на "Беларускалии". Менеджмент "Уралкалия" пьет шампанское.

Также оппозиция проводит по городам митинги (например, митинг в Барановичах https://www.youtube.com/watch?v=ux_VNdWNY0I). Сторонники Лукашенко собираются проводить свои контрмитинги под лозунгом "За Батьку" в Гомеле и Могилеве.

6. В пабликах поддерживаемых Лукашенко распространяется нарратив, что его политические оппоненты, имеют гражданства других государств – заявляется, что у Тихановской, Бабарико и Цепкало есть гражданство Израиля, а у Бабарико еще гражданство Британии, а у Цепкало гражданство США.

Каких-то сканов паспортов/подтверждающих документов не приводится, так что это тоже может являться элементом информационной войны.

7. Обнаружился автор фейка про "десятки погибших" при подавлении протестов 9-12 августа, о которых на голубом глазу заявлял ТК "Дождь"

После задержания автора фейка, выяснилось, что заявления о "десятках убитых", это "его предположения".

Дело Солженицына живет и побеждает "Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения".

Плюс еще всплыло интересное видео о нападении "мирных протестующих" на водителя грузовика во время протестов в Минске.

Ближе к концу видео. По этому факту заведено уголовное дело.

Также МВД заявляет, что установлено, что многие сведения о "пропавших в Минске" при прозвону квартир пропавших оказались недостоверными – "пропавшие" вполне себе спокойно находятся у себя дома и никуда не пропадали.

8. Несмотря на вчерашние заявления про уход Макея, он не ушел, во всяком случае пока. Сегодня проводил переговоры с шведами.

Вместе с тем, на границе со странами НАТО, началось патрулирование истребителями ВВС Белоруссии. На границе с Литвой начались военные учения, с задействованием ракетных войск и артиллерии.

38-я бригада ВДВ развернута в районе Гродно, но каких-то активных действий не предпринимает.

9. Военкор Пегов о том, как организовывали медийную компанию против Лукашенко в период блокады интернета. Применялась "гонконгская схема".

Как стало известно проекту @wargonzo от источников в белорусской IT-сфере, нашумевшая NEXTA и другие ресурсы в социальных сетях, контролируемые из Польши и Прибалтики, в период отключения в стране интернета используют схему, которая активно применялась в Гонконге в разгар прошлогодних беспорядков.

Многие задавались вопросом – как NEXTA могла публиковать видео с места событий с минимальной задержкой до часа?

Белорусские IT-специалисты, хорошо владеющие обстановкой, сообщили @wargonzo, что данные протестующие передают с телефона на телефон при помощи специальной программы, которая действует по принципу эппэловской Air Drop, которая позволяет делиться файлами между пользователями, не имея доступа в интернет.

После того, как все данные по сетевому принципу стекаются в один гаджет – владелец-координатор просто на просто отвозит его в посольство Польши или Литвы, которые заблоговременно были оснащены спутниковыми тарелками с соответствующим интернетом. Уже оттуда материалы передаются непосредственно за границу, где их обрабатывают и публикуют.

Схема доказала свою эффективность ещё в Гонконге, теперь успешно используется и в Белоруссии.

10. На Украине ведется вербовка боевиков для отправки в Белоруссию.

Генштаб ВСУ вкупе с группировкой "Нацкорпус" приступили к набору бывших и действующих участников т.н. ООС/АТО на Донбассе для "выполнения задач за пределами Украины". "Нацкорпус" ведет рекрутинговую компанию, что подтвердили и в пресс-службе НМ ДНР: "В закрытых группах филиалов "Нацкорпуса" в регионах рассылаются сообщения с предложением работы бывшим и действующим военнослужащим ВСУ". Осн.требования – 25-35 лет, опыт б/д, происхождение из север.районов Украины (предпочтительно), свободное владение белорус. языком. Зп – 45-80 тыс. гривен ($1600-2900). Указывается: работа вне Украины и связана с риском для жизни. Генштаб ВСУ издал директиву на формирование списков в/с ВСУ из Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской обл., владеющих белорус.языком, с опытом службы в ООС/АТО. Зеленский в курсе вербовки, вчера провел закрыт. совещание с силовиками и спецслужбами по ситуации в Белоруссии, дал секретные распоряжения.

http://www.segodnia.ru/content/231402 – цинк

До кучи.

Главная роль в происходящем в Беларуси -у Польши и ее спецслужбы. Военный эксперт, ветеран спецназа ГРУ ГШ С.Козлов указывает, что организует и координирует «беломайдан» структура ВС Польши – Центральная группа психологических действий (Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych), г. Быдгощ. Эта отдельная в/ч прямо подчинена Командованию сухопутных сил, входит в состав ССО. Задачи – информационно-псих. воздействие на войска и население противника для достижения политич., военных, пропагандист. целей. В составе : штаб; разведцентр псих.борьбы – основная координирующая часть из 4-х отделов сбора и обработки инфо (1-й – анализ СМИ и открытых инфоисточников в Польше, 2-й – в странах Запада, 3-й – в Вост.Европе, 4-й – в странах с конфликтами.

Под контролем CGDP – интернет-ресурсы Nexta и Nexta Life, которые все свои силы задействовали в Белоруссии.

PS. Ну и для тех, кто не видел, для общего развития.

Для лучшего понимания "эффекта толпы" и поддатливости человека методам манипуляции сознанием.

Также для общего развития (которое не помешает для оценки того, что происходит в Белоруссии на самом деле) рекомендую книгу Гюстава Лебона "Психология народов и масс" https://royallib.com/book/lebon_g/psihologiya_tolp.html,

А также нетленку Кара-Мурзы "Манипуляция сознанием" http://lib.ru/POLITOLOG/karamurza.txt