Польша решила пропускать в страну белорусов на упрощенной основе

18.08.2020, 21:52, Новости дня

Польша решила позволить белорусам быстрый переход границы, если они захотят покинуть свою родину, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

«Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», – цитирует Пшидача «Спутник».

По его словам, несколько последний дней обращались за такой помощью и «такую поддержку получили». Представитель МИД уточнил, что это «не может быть призывом, а только гарантией на случай проблем».

Ранее другой замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что ЕС следует представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества, принятие санкций только сильнее привяжет Белоруссию к России.