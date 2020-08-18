Иностранец ранил ножом ребенка в Анапе

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18.08.2020, 21:52, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Анапе иностранца, ранившего ножом 12-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел во вторник около 16.30 во дворе многоквартирного дома в одном из микрорайонов.

Мужчина обратился к игравшей девочке во дворе, она испугалась и решила убежать. Однако злоумышленник догнал ее и ударил ножом в спину, после чего попытался скрыться, передает ТАСС.

Нападавшего задержали «по горячим следам», им оказался 28-летний житель одного из государств ближнего зарубежья. Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Девочка доставлена в больницу.

Ранее двое молодых людей, пристававших к прохожим на Дворцовой набережной в Петербурге, напали на сделавшего им замечание мужчину и ранили его ножом.



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