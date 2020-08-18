Число участников забастовки на МТЗ сократилось

18.08.2020, 21:48, Новости дня

Число участников забастовки Минского тракторного завода (МТЗ) сокращается, поскольку они не чувствуют поддержки, сообщил член создаваемого Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский, представляющий стачечный комитет МТЗ.

«На волне, скажем так, репрессий от работодателя. Предпринимаются попытки загасить наше движение, загасить нашу забастовку. На фоне этих репрессий, по идее, нас должно каждый день собираться на стачку все больше. Но сейчас происходит немножко наоборот, потому что люди не чувствуют поддержки», – передает ТАСС слова Дылевского.

Ранее актив Минского МТЗ на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

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