Ракета выпущена по Израилю из сектора Газа

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18.08.2020, 21:48, Новости дня

По территории Израиля из сектора Газа выпущена ракета, сообщила армейская пресс-служба.

«Засечен пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории», – передает заявление ТАСС.

Отмечается, что в крупном городе Ашкелон на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

В ночь на воскресенье Израиль дважды поразил военные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию государства воздушных шаров со взрывчаткой и двух ракет.

Израильская армия сообщила в понедельник о предотвращении теракта недалеко от гробницы праматери Рахили в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.



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