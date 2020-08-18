Минтруд Белоруссии объявил политические забастовки незаконными

18.08.2020, 21:48, Новости дня

Забастовки, проводимые по политическим причинам, носят незаконный характер, сообщил замглавы минтруда и соцзащиты Белоруссии Игорь Старовойтов.

Он подчеркнул, что забастовка является «спором между нанимателем и трудовым коллективом». В связи с этим, «выдвигая разногласия нанимателю», надо понимать, что следует «выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить».

Как сообщил Старовойтов, «на этом закреплено и законодательство о забастовках», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

Старовойтов заявил, что в соответствии с законом с помощью забастовок должны решаться «те вопросы, которые решаются непосредственно на предприятии», то есть касающиеся, «прежде всего, реализации либо заключения коллективного договора, либо каких-то иных социально-трудовых вопросов для работников этого предприятия».

Напомним, Белоруссия охвачена стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти.

Также стали известны имена тех, кто, по замыслу оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране.