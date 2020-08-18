Мнение: Кто показал Соловьеву член?

18.08.2020, 21:40, Разное

Соцсети ликуют, что какой-то «рабочий Белаза» показал Соловьеву член…

Это «рабочий» так ответил на вопрос Соловьева: «Вы с легендарного Белаза? Рассказывайте, как у вас дела, как забастовка? Какое настроение в коллективе?…».

В ответ гость программы сказал: «Сейчас расскажу» и показал половой орган. Соловьев не растерялся: «Красавчик…» и прервал эфир с гостем программы.

Сдается мне, что «рабочий Белаза» – не рабочий, а какой-то мудак. Возможно, что даже мудак, которого сам Соловьев и подговорил именно так ответить на его вопрос…

Почему бы и нет? Сосцсети ликуют, Соловьва вспомнили, рабочих Белаза выставили мудаками. Можно сказать, что одним членом трех зайцев завалили…