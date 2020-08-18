 

В США сравнили присоединение Китая к ядерным переговорам с радостью от рождения панды

18.08.2020, 21:37, Новости дня

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал возможное присоединение Китая к переговорам по разоружению еще одним позитивным событием в отношениях между странами после ожидаемого рождения малыша-панды в Национальном зоопарке Вашингтона.

«Я на самом деле очень рад, что в Национальном зоопарке в Вашингтоне большая панда, судя по всему, беременна и, надеюсь, в ближайшие дни родит малыша-панду. Если это будет так, то это может стать одним светлым пятном в отношениях Китая и США. Было бы прекрасно, если бы еще одним светлым пятном стали переговоры по контролю над ядерными вооружениями с Коммунистической партией Китая», – передает ТАСС слова Биллингсли, адресованные заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.



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