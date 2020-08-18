 

ЕС осудил военный переворот в Мали

18.08.2020, 21:37, Новости дня

Евросоюз осуждает военный переворот в Мали, говорится в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Мали. Военный переворот никогда не является решением кризиса, каким бы глубоким он ни был. ЕС выражают полную поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки в его усилиях по поиску выхода из кризиса», – указал он, передает ТАСС.

Тем временем специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что сотрудники посольства РФ в Мали находятся в безопасности. «Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Естественно, если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости», – сообщил дипломат.

Он добавил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Мали. «По оценке наблюдателей, находящихся в Бамако, это можно назвать военным мятежом», – сказал Богданов.

«Самое главное, что через где-то пару часов ожидается официальное заявление руководителей, выступление военных, которые расскажут, что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы. Пока трудно делать какие-то прогнозы по поводу их решений», – добавил дипломат.

Он также выразил надежду, что сложившаяся ситуация в Мали не отразится на традиционно дружественных отношениях Москвы и Бамако.

Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, которые установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали. Также мятежники задержали главу МИД страны Тьебиле Драме, похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе, арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.



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