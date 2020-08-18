“Только я и природа”: Настя Каменских озадачила подписчиков полностью обнаженным фото

18.08.2020, 21:37, Разное

Популярная певица Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала перед подписчиками полностью обнаженной на фоне живой природы. Публикация знаменитости вызвала массу противоречивых отзывов от фолловеров.

На опубликованном в личном микроблоге фото Настя Каменских позирует стоя спиной к зрителю, при этом на её теле полностью отсутствует одежда. И если большая часть спины и голова оказались прикрытыми от взора подписчиков длинными пышными волосами и букетом полевых цветов, то ноги и соблазнительные ягодицы были продемонстрированы для лицезрения всецело. Эпатажный снимок красавица сопроводила откровениями, в которых объяснила причины, побудившие её максимально обнажиться. Как выяснилось, в жизни исполнительницы существует неизменная традиция – в теплое время года она раздевается донага и гуляет по цветущему летнему лугу. Такое мероприятие, по её словам, способствует достижению единения с природой, наполняя всё тело “силой и смыслом”. “Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений”, – пояснила звезда сцены.



Стоит отметить, что комментарии фолловеров по поводу увиденного фото имели очень разнообразную эмоциональную окраску. Так, многие подписчики посчитали нужным пристыдить красотку за столь смелую демонстрацию абсолютной наготы, попутно выразив возмущение либеральным отношением к такому процессу супруга Насти Каменских, рэп-исполнителя Потапа. Однако большинство поклонников не смогли сдержать восторженных эмоций, наградив любимицу массой хвалебных эпитетов. Единственным возмутившим эту часть посетителей аккаунта моментом стало то, что певица лишила их возможности лицезреть переднюю часть своего тела. К слову, за первые пару часов после размещения публикация набрала более 220 тысяч “лайков”.