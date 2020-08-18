Мнение: Президенты хотят вакцину, пополнение карт в магазинах и перевод блога на транслит

18.08.2020, 21:31, Разное

1. Любо-дорого смотреть, как мир реагирует на российскую вакцину от коронавируса. Пока на Западе продолжают натужно высмеивать нашу разработку, в менее поражённых русофобией странах, напротив, президенты выстраиваются в очередь, чтобы испытать на себе российский препарат:

https://lenta.ru/news/2020/08/17/mexican_resolve/

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов стать первым в стране, кто испытает на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, предает ТАСС.

По его словам, власти установят контакт с российскими властями по вопросу препарата, если увидят подтверждения его эффективности. «Чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию», — заявил Обрадор.

В то же время он подчеркнул, что мексиканские власти должны гарантировать не только эффективность вакцины, но и ее доступность для всего населения. «Если к ней будет доступ, вперед!» — сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что готов лично воспользоваться российской вакциной, когда специалисты подтвердят ее надежность и безопасность.

До этого филиппинский лидер Родриго Дутерте указывал, что готов первым испытать на себе препарат из России. «Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — заявил он.

Американцам есть о чём беспокоиться. Если даже соседняя Мексика в итоге получит и начнёт использовать российскую вакцину, это будет немалый удар по реноме США.

2. Логичное решение. Если россиянам разрешили снимать деньги на кассах магазинов, надо дать им возможность и класть наличные обратно в кассы:

https://iz.ru/1047301/natalia-ilina/sdachi-ne-nalom-banki-predlozhat-popolnenie-kart-na-kassakh-magazinov

У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ, перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Обсуждение проекта также ведет Visa. Предполагается, что для зачисления денег на карту гражданину придется сделать покупку. Сервис повысит финансовую доступность в отдаленных и малонаселенных регионах, заявили «Известиям» в ЦБ. Предоставление таких услуг на кассах проще и дешевле реализовать в крупных городах, считают эксперты.

3. Читатели из-за рубежа пишут, что хотели бы иметь возможность читать мой блог не кириллицей, а в транслите. Скажите, есть ли какие-нибудь сервисы, которые переводят русские сайты в транслит прямо на лету? Может быть, какое-нибудь расширение для популярных браузеров, к примеру?