На акцию протеста в Минске собрались тысячи человек

18.08.2020, 21:08, Новости дня

На акцию протеста на площади Независимости в Минске пришли тысячи белорусов, они продолжают выкрикивать лозунги и используют бело-красную символику.

Протестная акция началась во вторник вечером. Колонны протестующих стекались к площади в центре белорусской столицы. Протестующие держат в руках бело-красные флаги и плакаты с лозунгами. При этом была замечена пара флагов Евросоюза, передает ТАСС.

Отмечается, что участники акции обсуждают между собой протесты на крупнейших предприятиях и говорят, что они пришли на площадь добровольно. Кроме того, протестующие заявляют о готовности к долгой борьбе.

«Мы выходим на улицы уже пятый день, но впереди еще борьба, расслабляться нельзя: нам, возможно, придется выходить еще долго», – сообщил один из выступающих.

Также звучал призыв вступать в стачкомы. Время от времени участники акции скандируют: «Уходи!».

Во вторник на памятнике Ленина на площади Независимости повесили около 20 транспарантов, на которых было обозначено несогласие с политикой действующей власти.

В целом обстановка в Минске спокойная. Столкновений и конфликтов не наблюдается. Сотрудники ГАИ просят участников акции не препятствовать движению транспорта по проспекту Независимости. Люди постепенно начинают расходится и договариваются собраться на площади завтра.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.