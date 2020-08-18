Постельное белье из поплина

18.08.2020, 21:01, Рекомендуем

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Постельное белье из поплина все чаще встречается в каталогах интернет-магазинов и на прилавках специализированных компаний. Давайте разберемся, что это за материал и почему он пользуется огромной популярностью у покупателей.

Поплин: что это за материал?

Поплиновая ткань появилась примерно в 14 веке и производили ее французы. Из материала шили одежду для работников церкви. Любил ее и Папа Римский, наверное, поэтому дословно с итальянского слово и переводится, как «папский».

Поплин – ткань, которая изготавливается по особой технологии. Такое плетение можно встретить и при производстве бязи или ситца.

Особенности белья из поплина

Постельное белье из поплина https://akotekc.ru/postelnoe-bele-5/poplin отличается от других вариантов. Те, кто уже использовал текстиль, не променяют его на другие варианты. Он выглядит прекрасно и спать на нем одно удовольствие. Про уход и прочие нюансы и говорить не стоит.

Поплиновое белье отличается от других видов текстиля:

Гигроскопичностью. Белье из поплиновой ткани отлично впитывает пот. Его рекомендуют покупать и детям;

Высокой воздухопроницаемостью. Текстиль хорошо пропускает воздух и позволяет коже дышать во время сна;

Поплиновый текстиль не прилипает к телу и не электризуется;

Материал натуральный и не вызывает аллергии. Его можно покупать и аллергикам;

Низкой ценой. Этот фактор считается немаловажным, потому что приобрести качественное постельное белье по доступной цене очень трудно.

Помимо этого, при покупке поплинового белья стоит обращать внимание на следующие плюсы:

Поплин – тонкая и мягкая ткань, которая приятна на ощупь. От прикосновения возникают приятные ощущения; Высокая износостойкость. Поплиновый текстиль не портится от частых стирок, не теряет своего первоначального цвета и не садится. Даже после 100 стирок белье выглядит презентабельно. По этой причине ткань используют при пошиве детского белья; Эксплуатироваться поплиновое белье может на протяжении долгого времени. Даже если со временем белье потеряет цвет, оно не порвется; Не требует специального ухода. Поплиновая ткань может стираться в машинке на разных режимах. После стирки его не нужно гладить.

Белье из поплиновой ткани – приобретение на несколько лет. Оно оправдает потраченные деньги и прослужит владельцу долгое время.

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