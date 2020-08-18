Верховный суд разрешил учитывать сословие при выборе меры пресечения

18.08.2020, 20:48, Разное

Верховный суд России рекомендовал судам низших инстанций учитывать сословие граждан при выборе им меры пресечения.

Судьи установили, что исходя из соображений гуманизма и разумной достаточности, россияне из высших слоёв общества не должны помещаться в СИЗО.

В экспертном заключении говорится о необходимости преодоления советской практики «уравнения возможностей людей из разных категорий общества». Судам посоветовали учитывать при выборе меры пресечения такие пункты, как «сословный фактор, положение гражданина в обществе, его финансовую обеспеченность».

– Пребывание в следственных изоляторах может вызвать стресс и пищевые расстройства, помешать вести привычный уклад жизни, дестабилизировать качество сна. При рассмотрении дел лиц с положительным (высоким) сословным фактором рекомендовано назначать им подписку о невыезде, в случае тяжких преступлений – домашний арест с максимальными послаблениями, возможными в конкретной ситуации, – пояснили судьи.