 

Верховный суд разрешил учитывать сословие при выборе меры пресечения

18.08.2020, 20:48, Разное

Верховный суд России рекомендовал судам низших инстанций учитывать сословие граждан при выборе им меры пресечения.

Судьи установили, что исходя из соображений гуманизма и разумной достаточности, россияне из высших слоёв общества не должны помещаться в СИЗО.

В экспертном заключении говорится о необходимости преодоления советской практики «уравнения возможностей людей из разных категорий общества». Судам посоветовали учитывать при выборе меры пресечения такие пункты, как «сословный фактор, положение гражданина в обществе, его финансовую обеспеченность».

– Пребывание в следственных изоляторах может вызвать стресс и пищевые расстройства, помешать вести привычный уклад жизни, дестабилизировать качество сна. При рассмотрении дел лиц с положительным (высоким) сословным фактором рекомендовано назначать им подписку о невыезде, в случае тяжких преступлений – домашний арест с максимальными послаблениями, возможными в конкретной ситуации, – пояснили судьи.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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