Сенаторы США заявили о «причастности Путина» к взлому серверов демократов

18.08.2020, 20:48, Новости дня

Специальный комитет сената США по разведке заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился взломать сети Демократической партии в 2016 году, об этом говорится в отчете по итогам проведенного законодателями расследования, однако никаких доказательств не приводится.

«Комитет установил, что президент РФ Владимир Путин дал указание на проведение российских попыток взломать компьютерные сети и учетные записи, связанные с Демократической партией, и обеспечить утечку информации, наносящей ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу», – цитирует документ РИА «Новости».

По мнению авторов отчета, сделано это было, чтобы навредить Клинтон, «помочь избирательному штабу [Дональда] Трампа» и подорвать демократические процессы в США.

В 2016 году, во время предвыборной кампании, кто-то украл информацию с сервера электронной почты национального комитета Демократической партии. Демократы обвинили в этой краже агентов России, однако в действительности реальных доказательств этого никогда не было. При этом Национальный комитет Демократической партии так и не разрешил федеральным следователям изучить свои серверы электронной почты.

Ранее во вторник комитет по разведке сената США заявил, что есть «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

Между тем, американские СМИ отмечали, что утверждение о взломе «русскими хакерами» электронной почты Демократической партии США является выдумкой, под ним нет никаких доказательств.

В то же время сенатор-республиканец Джон Кеннеди не исключил, что украинская сторона может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Демпартии.