 

В УПЦ призвали верующих «помолчать» о событиях в Белоруссии

18.08.2020, 20:48, Новости дня

В Украинской православной церкви верующих призвали не принимать участие в политическом конфликте в Белоруссии и не высказывать публичных «безапелляционных оценок».

«В Белоруссии сейчас происходит политический кризис. И в этот сложный для братского народа период из нашей страны слышны голоса различных деятелей, поддерживающих одну из противоборствующих сторон и дающих свои, подчас безапелляционные оценки и громкие, порой неуместные, советы. Мне же кажется, что нынче нам самое время помолчать», – приводятся слова управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварской Антония на сайте УПЦ.

Иерарх также отметил, что «верующим не пристало участвовать в чужом конфликте и тем более усугублять его, даже с самыми благими намерениями».

«Единственное и самое значимое, что мы можем сделать сейчас – это помолиться о наших белорусских братьях, просить Господа не попустить увеличения ненависти и злобы, не попустить усиления конфликта, не попустить кровопролития. Господь да сохранит Белоруссию, ее благочестивый народ и Церковь и помилует всех нас», – добавил он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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