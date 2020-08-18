Conflict Intelligence Team: полицейские колонны из РФ движутся в сторону Беларуси

18.08.2020, 20:45, Новости дня

В России зафиксировали многочисленные колонны полицейской техники, которые движутся в сторону границы с Беларусью. Об этом 17 августа рассказал в эфире телеканала «Украина 24» сказал сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, комментируя протесты в Беларуси против Александра Лукашенко.

«Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео русских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают русские и белорусы, находящихся на территории России и каким это очень сильно не нравится. Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН», – сказал Михайлов.

В тексте «Поддержит ли Путин Лукашенко?» на сайте Донбасс.Реалии проекта Украинской службы «Радио Свобода», сообщаются другие сведения о возможной переброске техники из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Беларусь.

«Наши источники информации нам сообщили, что вчера в первой половине дня, на границу РФ-Беларусь, выдвинулось 3 автобуса с «добровольцами» из ОРДЛО. Ранее на территории ОРДЛО проходил набор добровольцев. Два автобуса выдвинулось через КПВВ Изварино, третий выехал из г. Антрацит и направился через г. Новошахтинск Ростовской области», – сообщает Восточная правозащитная группа в тексте Донбасс.Реалии.

НАТО – не угроза для Беларуси

О возможности предоставления помощи со стороны России для «обеспечения безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз» заявил 15 августа Александр Лукашенко на совещании в Министерстве обороны Беларуси, передает БЕЛТА.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации», – отметил Александр Лукашенко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает, что альянс не представляет угрозы для Беларуси. Как передает 18 августа Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», об этом Йенс Столтенберг написал в «Твиттере».

«НАТО не представляет угрозы и не имеет военного наращивания в регионе. Мы остаемся бдительными и готовы защищать всех союзников», – отметил глава НАТО.

«Удушение» протестов возможно

Лидер движения солидарности «Вместе», белорусский диссидент Вячеслав Сивчик отмечает, что Россия может прибегнуть к силовому варианту «удушения» белорусских протестов.

«Беларусь незаконно находится в системе ОДКБ, который Москва навязала не только Беларуси. И эта попытка удушения протеста связана не только с политическими личностями, а самой имперской сущностью и лично режимом Путина. Белорусы хотят добиться права выбирать власть, но Кремль очень беспокоит то, что люди выйдут из рабства КГБ, лукашистстко-путинской химеры, которая руководила страной до сегодняшнего времени», – сказал Вячеслав Сивчик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что белорусские оппозиционеры могут несерьезно относиться к возможности военного вторжения России, но они должны не забывать, как Россия использовала армию против Грузии в 2008 и против Украины в 2014 годах.

«И не только личные желания Владимира Путина создают возможности для ввода российских войск на территорию Беларуси, но и сама внешнеполитическая доктрина Кремля требует возобновления империи за счет захвата бывших союзных республик», – утверждает Сивчик.

О «торгах» между Минском и Кремлем

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, сегодня слишком много внимания уделяется возможности предоставления российской военной помощи Александру Лукашенко.

«Но применение войск против демонстрантов в еще большей степени перетянет Россию в сторону «нерукопожатных стран». Военные РФ вряд ли будут задействованы против мирного населения. По крайней мере, пока в стране не будет созданы условия для реального вооруженного противостояния. Но сегодня никакие обязательства по ОДКБ или Союзному государству не заставят Кремль напрямую применять военные силы для подавления безоружных протестующих», – утверждает Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что ситуация в соседней стране напоминает торги Лукашенко с Кремлем.

«Беларусь выставляет свой суверенитет, а Россия – информационную и политическую помощь. И выход из ситуации для Лукашенко не в применении военных сил РФ. А в том, чтобы склонить Путина перестать «класть яйца в разные корзины» и однозначно поддержать белорусского президента», – подчеркивает Петренко.

Вместе с тем эксперт отмечает, что для России не имеет принципиального значения, кто будет возглавлять Беларусь, и подчеркивает, что народные протесты не носят антироссийского характера.

«В любой момент можно поставить и на другую сторону. Главное, чтобы следующий президент больше склонялся к интеграции», – констатирует аналитик.

Тактика убеждения и затягивания времени

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что подавить силой протесты в Беларуси в настоящий момент невозможно.

«Власть избрала тактику убеждения и затягивания времени – это единственная возможность для Лукашенко сохранить власть. Это время ему понадобится для раскола оппозиции, для снижения градуса эмоций у протестующих и усиления внутри страны настроений по восстановлению порядка», – поясняет Бачевский.

«Как показал опыт нашего последнего Майдана, свергнуть диктатора можно только силовым путем, на который белорусы пока не готовы. Иначе можно ходить по улицам месяцами. И если протестующие не найдут иных способов убрать Лукашенко в ближайшее время, то протест неизбежно маргинализируется и закончится силовым подавлением остатков оппозиции», – подчеркивает эксперт.