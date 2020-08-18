 

Очевидцы: российские самолеты нанесли удары в провинции Идлиб

18.08.2020, 20:45, Новости дня

Несколько самолетов предположительно российского происхождения нанесли удары по городам в контролируемых повстанцами районах на северо-западе Сирии.

Военные самолеты, летевшие на большой высоте, сбросили бомбы на районы Харбануш и Шейх-Бахр-Нахр, где во временных лагерях проживают десятки тысяч беженцев. По данным мониторинговых центров, речь идет о российских самолетах «Су».

«Мы зафиксировали более 20 рейдов российских самолетов, дислоцированных на авиабазе Хмеймим», – сказал наблюдатель-доброволец Абдулла Саван.

Ранее в этом месяце российские самолеты бомбили горные районы в Латакии, где базируются повстанцы. По словам очевидцев, самолеты ударили по лагерю для перемещенных лиц недалеко от города Биниш в провинции Идлиб, в результате чего погибли по меньшей мере три мирных жителя.

В июне российские самолеты нанесли первые воздушные удары с момента заключения соглашения с Турцией, которое было достигнуто почти полгода назад.

Повстанцы заявляют, что сирийская армия и ее союзники стягивают войска к линиям фронта.

Ни Москва, ни сирийская армия эти сообщения пока не комментируют.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Трамп заявил о победе США над нацизмом и «свержении коммунистов»

27.07 / Гузеева резко отреагировала на вопрос о «Доме–2»

30.07 / ЕС ввел санкции против РФ и Китая за кибератаки

14.08 / Общество: Как сделать Биробиджан столицей мира

01.08 / Проценко рассказал о не узнавших Путина медиках в Коммунарке

07.07 / Экологи объяснили формирование суммы штрафа Норникелю в 150 млрд рублей

22.07 / Мишустин заявил о вере в потенциал Союзного договора РФ и Белоруссии

30.06 / Женевский автосалон отменили и выставили на продажу

02.07 / Художник из Москвы сделал обновленную Конституцию частью интерьера

17.07 / Спасение загорающей у бассейна американки попало на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска