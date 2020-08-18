Очевидцы: российские самолеты нанесли удары в провинции Идлиб

18.08.2020, 20:45, Новости дня

Несколько самолетов предположительно российского происхождения нанесли удары по городам в контролируемых повстанцами районах на северо-западе Сирии.

Военные самолеты, летевшие на большой высоте, сбросили бомбы на районы Харбануш и Шейх-Бахр-Нахр, где во временных лагерях проживают десятки тысяч беженцев. По данным мониторинговых центров, речь идет о российских самолетах «Су».

«Мы зафиксировали более 20 рейдов российских самолетов, дислоцированных на авиабазе Хмеймим», – сказал наблюдатель-доброволец Абдулла Саван.

Ранее в этом месяце российские самолеты бомбили горные районы в Латакии, где базируются повстанцы. По словам очевидцев, самолеты ударили по лагерю для перемещенных лиц недалеко от города Биниш в провинции Идлиб, в результате чего погибли по меньшей мере три мирных жителя.

В июне российские самолеты нанесли первые воздушные удары с момента заключения соглашения с Турцией, которое было достигнуто почти полгода назад.

Повстанцы заявляют, что сирийская армия и ее союзники стягивают войска к линиям фронта.

Ни Москва, ни сирийская армия эти сообщения пока не комментируют.