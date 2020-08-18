Мнение: Социальный эксперимент в Минске

18.08.2020, 20:42, Разное

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6104679.html

Социальный эксперимент на митинге оппозиции.

Человек с российским флагом и футболке с Путиным отправился выяснять отношение оппозиционеров к России и Путину.



Если кто забыл, кто ходил под этими флагами.

Само собой по мере затягивания протестов, данные настроения буду укореняться, как в связи с работой змагаров получивших бесплатную возможность для взрывного распространения своей идеологии на одурманенные массы, так и при поддержке иностранных государств, которые будут делать ставку именно на подобную идеологию, пока эльфы вещают про "пророссийский протест".

Плюс отчет о попытках переброса украинских боевиков с территории Украины на территорию Белоруссии "для участия в акциях протесту". Согласно документу – 9-10 августа она не смогла въехать на территорию Белоруссии и 11 августа боевики находились на территории Польши.

https://news-front.info/2020/08/18/kak-ukrainskih-radikalov-perebrasyvali-v-belorussiyu-obnarodovan-otchet-sbu/ – полностью здесь

Плюс еще интересное. Пикет со змагарским флагом у здания МИД Белоруссии. Отдельно стоит отметить лозунг "Макей – не робей".

С точки зрения США и НАТО, Макей наиболее удобная фигура для "мирного перехода" (как в документах ЦРУ и Госдепа сейчас называют различные государственные перевороты) и для змаговоров, чтобы обеспечить последующую передачу власти нужным людям.

Плюс до кучи. Выпуск "Левого обозрения" с разбором того, как российские левые относятся к происходящему в Белоруссии.

Автор не поленился и собрал заявления как в поддержку так и против Лукашенко со стороны левых партий, организаций и групп, так что можете сами оценить накал бурление.

Чем-то напомнило Украину 2014, которая также расколола и без того фрагментированный левый лагерь на несколько частей.

Левое обозрение № 3. БЕЛОРУССКИЙ МАЙДАН ИЛИ БОРЬБА С ТИРАНИЕЙ ЛУКАШЕНКО

Всем привет! Пишет Анатолий Широкобородов обозрение материалов марксистских организаций и групп. В этом выпуске я хотел рассмотреть позицию левых по BLM, но пока эту тему отложим. Сегодня в номере о том, как левые воспринимают протесты в Белоруссии. Актуальность выше прежних планов!

Рубрика выходит только благодаря вашей финансовой поддержке. Сбор средств осуществляется на карту «Альфа-банка» № 5211782675130212. Спасибо за вашу помощь.

В качестве предисловия о позиции соцстран.

Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой, а на китайских ресурсах о протестах и волнениях в Белоруссии ни слова. Как будто их нет. То же и у кубинцев.

Во Вьетнамских СМИ все куда интереснее. Сначала вьетнамцы выпустили статью «Мировая общественность обеспокоена ситуацией в Беларуси после выборов». По названию сразу видно, что Лукашенко не в почете. Вот ссылка – https://vovworld.vn/ru-RU/новости/мировая-общественность-обеспокоена-ситуациеи-в-беларуси-после-выборов-891666.vov

Затем, после созвона Батьки с Путиным, было выпущено более сухое новостное сообщение «Россия обязалась оказать помощь Беларуси в обеспечении национальной безопасности» – https://vovworld.vn/ru-RU/новости/россия-обязалась-оказать-помощь-беларуси-в-обеспечении-национальнои-безопасности-892461.vov

А вот корейцы порадовали зачетной публикацией статьи английского чучхеиста «Кучка хипстеров при поддержке американского империализма разрушают мирную страну» – https://juche-songun.livejournal.com/888521.html (читать всем!)

Далее к «нашим баранам».

Итак, интернет бурлит, левые строчат статьи, срутся в комментариях, переобуваются на лету. Очередной раскол и так расколотого левого движения!

1. Начнём с тех, кто «скачет».

Это, конечно, прежде всего троцкисты. Я их особо не читаю и вам не советую, но одну ссылку все же приведу на статью РРП — https://vk.com/@rwp_rwp-o-massovyh-protestah-v-belarusi

Отличный образчик классического российского троцкизма. Неплохой сначала анализ ситуации, в целом, на мой взгляд, верный (один из лучших), а затем абсолютно бредовые выводы:

«Рабочие показали верный классовый инстинкт, когда они проголосовали за Тихановскую против Лукашенко. Но мы считаем, что позиция Лукашенко настолько уже стала непрочная, что рабочим не надо активно поддерживать Тихановскую против него. Ведь, мы выступаем и против либералов. Но на данный момент мы хотим усиление раскола в правящем классе. Поэтому рабочим надо в первую очередь активно выступать на акциях протеста против Лукашенко после выборов».

Логики нет вообще, от слова совсем. Весь текст до этого фрагмента говорит об обратном. Но это же троцкисты… Люди с терминальным поражением мозга.

К подобной позиции примыкают всякие «Вестники Бури», «Союзы марксистов» и прочие «Левые фронты». Последний, вообще, выдал прекрасное:

«Очевидно, что нужен нормальный конструктивный диалог всех сторон конфликта, а не конфронтация. Если бы в первые дни после выборов силовики так остервенело не лупили митингующих, то организовать такой диалог было бы гораздо проще. Белорусы, проявите мудрость!» – https://vk.com/wall-8001001_41929 Удальцов оказался правее КПРФ и практически дословно скопировал заявление МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции:

«Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия».

Позорник, я считаю.

ОКП намеренно отмалчивается потому, что один из её лидеров активно топит за белорусскую оппозицию — небезызвестный Анатолий Баранов. Он превратил свою газету «Форум-мск» в сторожевой пункт левой антилукашенковской пропаганды. Говорят, даже зачистил редакцию от противников змагаризации. Тогда как, например, член ЦК ОКП Митина – https://kolobok1973.livejournal.com – активно поддерживает Батьку. Раскол!

2. Далее, те, кто ни рыба ни мясо.

«Политштурм» – https://politsturm.com/o-situacii-v-belorussii/ – утверждает, что бойкотировать нужно и Лукашенку и майдан:

«“Своей стороны” для коммунистов и сознательных рабочих в этой ситуации не существует. Как находящиеся у власти капиталисты, выразителем интересов которых является Лукашенко, так и ориентированные на иностранный капитал оппозиционные кандидаты никоим образом не защищают интересы рабочего класса и являются его врагами. Примеров много: госперевороты в Грузии, Киргизии, в странах Ближнего Востока и, разумеется, на Украине не изменили ситуацию в лучшую сторону, а чаще всего лишь ухудшили положение народа. Что нужно сделать, чтобы рабочий класс перестал быть пешкой в руках конкурирующих группировок капиталистов всех стран? Как по-настоящему добиться лучшей жизни для народа? Единственный путь — это изучение теории марксизма-ленинизма и присоединение к коммунистическому движению, для организованной борьбы за освобождение рабочих».

Пока белорусы изучат марксизм и присоединятся к коммунистическому движению (к «Политштурму» что ли?) змагары сдадут Батьку в Гаагу, уничтожат промышленность Белоруссии, запретят коммунизм, отдадут полстраны Польше с Литвой и построят три базы НАТО. Лично у меня такой напрашивается вывод из прочитанного. А у вас?

Похожую позицию заняла «Коллективная редакция» – https://prometej.info/kollektivnaya-redakciya-o-vyborah-v-respublike-belarus/ –

«Мы считаем необходимым на данном этапе: 1. Ввиду того, что условия для нашего участия в подобных избирательных кампаниях созрели (хотя сил еще недостаточно), голосовать против всех кандидатов; 2. Максимально наладить координацию между всеми здоровыми коммунистическими и левыми группами; 3. Продолжать разоблачать как антинародные идеи приватизации, сказки о неэффективности госуправления и т. п. от альтернативных кандидатов, так и действия власти».

Вообще говоря, забавно читать левых, которые обвиняют в отсутствии коммунистического движения в Белоруссии… Лукашенко. Не левых, которые там спят в КПБ и КРПБ, а Батьку. Он что, запрещал коммунизм? Преследовал коммунистов? Кому-то мешал вести пропаганду, агитацию? Сами ничего не способны организовать, а виноват Лукашенко.

Продолжим.

Движение имени «Антипартийной группы 1957 года» выпустило противоречивую публикацию – https://1957anti.ru/publications/item/1861-gyulchataj-otkroj-lichiko – в которой, с одной стороны, сказано:

«Рассмотрим классовый вопрос. Кто такой Лукашенко и чьи интересы он защищает? Лукашенко – представитель крупного капитала, и защищает он интересы крупной буржуазии, в т.ч. и свои собственные. Он в целом хочет сохранить все как есть. Чьи интересы представляет белорусский майдан? Той части крупной буржуазии, которая недовольна своей долей в грабеже белорусского пролетариата и желала бы ее увеличить. За счет кого они могут получать прибыль? Только за счет пролетариата. Какие интересы могут быть у пролетариата в этой борьбе? Никаких! Но, тем не менее, с обеих сторон всю тяжесть борьбы выносят на себе как раз пролетарии. Со стороны Лукашенко – наемные работники, служащие в силовых органах. Со стороны протестующих – обычные трудящиеся, недовольные своим уровнем жизни, и отсутствием перспектив его роста. Вот они сейчас и дерутся, решая, кто будет присваивать в Белоруссии прибавочную стоимость. Фабричные рабочие, вопреки влажным мечтам некоторых «левых», ни на какие забастовки так и не собрались. Так что, коммунисты должны безучастно смотреть, как обе стороны дерутся? Нет! Какова главная задача авангарда пролетариата – коммунистической партии? Агитационная работа в среде пролетариев, пробуждение их классового сознания. Кто-то из левых этим занимался? Кто-то доносил до наемных работников в белорусских городах, что их интересы не имеют ничего общего с интересами крупного капитала? Кто-то доносил до полицейских, что они такие же пролетарии, как и промышленные рабочие, и не имеют никакого интереса в защите интересов капитала? Нет. Все было отдано на откуп буржуазно-националистическим идеологам. Вот и результат – тысячи людей протестуют за право быть ограбленными, не одним капиталом, так другим. Удержит или нет Лукашенко власть – белорусский пролетариат будут продолжать эксплуатировать и потихоньку урезать его социальные гарантии. Кстати, пройдитесь по блогам, якобы, коммунистов и убедитесь, что они топят за капиталиста Лукашенко против пролетариата. Как учит история, люди, притворяющиеся социалистами, а на деле являющиеся правыми – есть обыкновенные оппортунисты».

С другой стороны, лидер движения Балаев под статьей дописал:

«Каким бы ни был Лука, но без него Беларусь выжгли бы до уровня примерно деревень Смоленской области. Поэтому большинство белорусов за него голосуют. Не совсем люди идиоты… Лука оказался в тяжелой ситуации, он и Европе не нужен, и Путину не удобен. Но в любом случае, если его сместят – белорусам будет полное "счастье". Их промышленность ликвидируют (она тоже никому не нужна). И оппозиция это понимает, поэтому ни о какой фальсификации результатов голосования там речи нет, никто из оппозиции даже не рассчитывал на победу жены блогера. Ее закономерный проигрыш был только использован для воплей о фальсификации и организации под это беспорядков. И свергнуть его не было даже планов, у Луки слишком сильные позиции внутри, и спецслужбы нормальные. Нужно было только выставить его сатрапом и диктатором кровожадным. Это всё чисто пропагандистская компания. И главную выгоду от нее получает путинский режим. Они хотят Луку запугать, он же так и не пускает их свою экономику. Они сначала давили его ценами на нефть – Лука начал даже американскую нефть покупать, выкрутился. Теперь давят оппозицией. То, что Лука заявил о причастности чехов и поляков к этим событиям – одно. А заметили, как российские СМИ его полоскают? В унисон с чехами».

Довольно странные рассуждения – http://ledokol.org/2020/08/16/vzglyad-na-belorussiyu.html – представил на суд публики «Союз коммунистов» Соркина. Дескать, вопрос идет не о свержении режима Лукашенко, а о разрушении госкапитализма. Наверное, так и есть, но разрушение даже не госкапитализма, а вообще страны Белоруссии есть цель кукловодов оппозиции после отстранения Батьки. В общем, на мой взгляд, какая-то туманная позиция у этих товарищей.

Специальный приз по неадекватности сегодня уходит небольшой левой группке с внушительным названием «Межпартийная имени товарища Сталина группа Октябрь-большевики». Самое сочное из их тезисов — https://octbol.livejournal.com/957701.html –

«Противостояние между Россией и Беларусью не является конфликтом империалиста-захватчика и независимого национального государства, отстаивающего свою независимость. По той простой причине, что сама современная Беларусь — государство империалистическое, имеющее экономические колонии чуть ли не по всему миру, и, в частности, в России. Государственному (кратко говоря, находящемуся в частной собственности лично Бацьки, как единоличного правителя государства) и частному белорусскому капиталу принадлежат в России самые разные активы: нефтяные месторождения, сборочные производства, гостиницы, — не говоря о различной степени прозрачности схемах международной торговли, в которые встроены белорусские звенья… Режим Бацьки — особый бонапартистский режим, представляющий собой высшую ступень исторического развития бонапартизма. Если обычно бонапартизм — это бюрократия, вставшая над пролетариатом и буржуазией, получившая относительную независимость от хозяев экономики, то в лице Бацьки человечество впервые столкнулось с Наполеоном-фабрикантом, правителем, являющимся, в то же время, и крупнейшим частным собственником, который непосредственно распоряжается средствами производства (государственной собственностью)… Несмотря на всё вышеизложенное, говорить о полноценном белорусском империализме нельзя. Белорусского в современной Беларуси лишь чуточку больше, чем в Пруссии, какой она была во времена борьбы за создание единого Германского государства (вспоминаю об этом с намерением) было, собственно, прусского. Племя пруссов в Средние Века вырезали немецкие крестоносцы; белорусов никто не вырезал, и по сей день в Беларуси живёт некоторое количество людей, говорящих и мыслящих на белорусском языке (одном из государственных языков), — но они составляют сравнительно ничтожное меньшинство населения и не имеют существенного политического влияния (как так вышло, вопрос отдельный)».

Там такого навалом, наслаждайтесь!

3. Теперь, кто против майдана.

РКРП четко заявилась против оппозиции:

«РКРП призывает трудящихся Белоруссии не допустить инициирования и развития белорусского майдана по киевскому образцу, но при этом использовать ситуацию недовольства части общества результатами выборов для усиления собственных классовых сил, для проведения собраний в заводских цехах и на производствах с выработкой требований властям. Сейчас самое время выступить рабочим с решительным требованием изменения трудового законодательства в интересах всех трудящихся и возврата советского пенсионного возраста, организовать в поддержку этих требований забастовки. При этом помнить: забастовки, организуемые штабами проимпериалистических сил и направленные на реализацию требований майдана, однозначно реакционны, как и само это движение, участвовать в них трудящимся нельзя ни в коем случае» – https://rkrp-rpk.ru/2020/08/14/не-допустить-развития-белорусского-м/

Не менее четкую позицию заняла ВКПБ в своем заявлении – http://vkpb.ru/ideologiya-ekonomika-politika/750-u-trudyashchikhsya-belarusi-i-tolstosumov-zapada-absolyutno-raznye-interesy.html – прочитайте полностью по ссылке.

Единственная левая группа, которая адекватно воспринимает ситуацию, что коммунисты Белоруссии и России вообще ничего не решают в ситуации – это прорывцы. Их статья – https://prorivists.org/48_belarus/ – так и заканчивается:

«Реальной возможности повлиять на исход битвы Лукашенко и оппозиции сегодня у левых нет».

Вот с этой мысли нужно было начинать всем нашим левым выработку своей позиции. Ибо смешно читать призывы и заявления от не имеющих никакого авторитета и веса партий и движений.

В целом статья строго пролукашенковская и антимайданная.

Строго залукашенковскую позицию заняли троцкистский публицист Майсурян — https://maysuryan.livejournal.com/tag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F (рекомендую почитать) и троцкистский писатель Коммари — https://kommari.livejournal.com/tag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

Довольно мудрый пост – https://blau-kraehe.livejournal.com/743437.html – написала живущая в Германии левая писательница Завацкая. Почитайте полностью.

Как всегда был остр на язык Мейснер – https://remi-meisner.livejournal.com/279898.html – разобрал программу оппозиции

И напоследок несколько заявлений разных партий для полноты картины.

Позиция КПБ – http://comparty.by/news/my-s-prezidentom-i-trudovym-narodom-belarusi (Лукашенко — наш президент)

Позиция КРПБ – https://rkrp-rpk.ru/2020/08/15/к-событиям-в-белоруссии/ (против майдана и против Луки, за съезд рабочих)

Позиция КПГ – https://blau-kraehe.livejournal.com/743987.html (за Лукашенко, против империализма)

Позиция каких-то левых белорусов, оторванных от реальности – http://zbstby.org/to-communists-and-left.html

В следующем выпуске все же планируется движуха Black Lives Matter.

Будет интересно, не переключайтесь!

До встречи в эфире!

Август 2020

Анатолий Широкобородов

И для закрытия вопроса с программой Тихановской, от которой оппозиция сейчас стыдливо морозится, ибо зашквар конечно полнейший.

Процитированная мною вчера антироссийская программа белорусских националистов ввиду ее откровенности вызвала пришествие в комменты людей, заявляющих, что эта программа, якобы, никак не связана с протестами и Тихановской.

Ну что ж.

Шаг первый: открываем официальный сайт Тихановской, раздел "Моя программа" (https://tsikhanouskaya2020.by/moya_programma/). Читаем: "Мы объединились с командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, с нами сотрудничают лучшие эксперты, партии и общественные организации. Они предлагают программы для развития страны, с которыми можно ознакомиться на сайте reformby.com".

Шаг второй: идем на сайт reformby.com, смотрим, что там написано в самом низу: "Материалы сайта созданы на основе документов платформы "Реанимационный пакет реформ для Беларуси".

Шаг третий: щелкаем на слова "Реанимационный пакет" – выходим на тот сайт zabelarus.com, где лежит программа белорусских националистов. Его сейчас снесли, но кэш все помнит: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zabelarus.com/ru/2020/06/25/security-2/&strip=1&vwsrc=0

(с) Историк-рационализатор https://t.me/historiographe