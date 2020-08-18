Белорусский Освенцим (18+)

18.08.2020, 20:40, Разное

«Дорога смерти» в Тростенце

Концлагерь был создан осенью 1941 года в 10 км от Минска. Сюда попадали советские военнопленные и евреи. Дважды в неделю в лагерь приезжали эшелоны с иностранцами — евреями Чехословакии, Польши, Австрии, Франции, Германии. Новоприбывшие отсеивались. В живых оставляли полезных специалистов, а от остальных избавлялись. Как и в других нацистских концлагерях, в Тростенце была своя «дорога смерти». По этой аллее узники шли на сожжение или расстрел. С ростом лагеря совершенствовалась система его охраны. Тем более что в декабре 1941 года на Тростенец напали партизаны, убившие несколько часовых.

Начальство объекта, как и полагается, отличалось звериной жестокостью. Заместитель коменданта Тош лично избивал заключенных палками и любил появляться на публике в сопровождении огромной собаки. В лагере без промедлений убивали заболевших и пойманных при попытке бежать. Погибших не хоронили. Практиковались выборочные расстрелы во время всеобщих построений. Также для убийств использовались душегубки, где травили выхлопными газами. Для допросов была оборудована специальная пыточная камера. Заключенных делили на десятки. Если кто-то из этой группы бежал, расстреливали всех оставшихся. Но даже подобная круговая порука не прекратила побеги. Однажды сбежал целый десяток.

Табличка с предупреждением. (poshyk.info)

Один из сбежавших чехословацких евреев Карел Клеин решил присоединиться к партизанам, когда узнал, что его имя попало в список на убийство. Работая на захоронениях, мужчина спрятался в поле ржи, затем добрался до близлежащей деревни и там вступил в партизанский отряд. Карел воевал бок о бок с белорусами до самого конца войны.

Питание узников было скудным. Раз в день кормили супом, приготовленным из отходов. Также выдавалось около 150 г хлеба и чай. Занимавшиеся каторжным трудом люди в отчаянии ловили и ели собак. Попавшим в лагерь помогали рабочие минского хлебозавода. Они отправляли в Тростенец порченную муку, которую просеивали заключенные. В муке прятали куски настоящего хлеба.

На месте печи для сжигания людей. (tut.by)

Осенью 1943 года оккупанты стали опасаться приближения наступавших советских войск. В лагере началась кропотливая работа по скрытию произошедших там преступлений. В Благовщину (урочище, место массовых расстрелов) привезли специальную технику, с помощью которой из ям-могил выкопали трупы убитых. Два месяца эти останки методично сжигались на гигантских кострах. Рубить лес для огня заставляли местных крестьян. Остававшийся пепел смешивали с землей. Тогда же в другом урочище Шашковка построили кремационную яму-печь. Людей сжигали как после расстрела, так и заживо — обливая горючей смесью. Чем ближе была Красная армия, тем масштабнее и быстрее шла «очистка» лагеря.

Освобождение узников концлагеря



Надпись на обелиске. Источник: wikipedia.org

Оставшиеся узники Тростенца были освобождены летом 1944 года. Расследованием преступлений, произошедших в концлагере, занялась Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В минскую областную комиссию входили Герой Советского Союза генерал-майор Василий Козлов (до этого он организовывал в Белоруссии партизанское движение), главный хирург Красной армии академик Николай Бурденко, профессор судебной медицины, доктор медицинских наук. В результате расследования было обнаружено 34 могильных рва (длина некоторых из них достигала 50 метров).

Мемориал. (sputnik.by)

По современным оценкам историков, в Благовщине было убито 60 тыс человек, а в Шашковке — 50 тыс. Вальтер Рауфф, курировавший создание мобильных газовых камер, использовавшихся в Тростенце, после войны скрывался в Латинской Америке. В 1973 году после переворота в Чили он по приглашению военной хунты стал главным советником управления по расследованию коммунистической деятельности.