По стопам Кайи Гербер и Эмили Ратажковски: как кардинально сменить цвет волос, не навредив им

18.08.2020, 20:33, Разное

Знаменитости поголовно начали перекрашиваться в блондинок, пример тому – бьюти-изменения Кайи Гербер, Эмили Ратажковски, Деми Мур. Кто-то ради роли, кто-то – ради себя, но каждая стремилась к одному – поменять образ, не испортив волосы. HELLO.RU узнал у стилистов московских салонов красоты, посильная ли это задача.

Деми МурМарина Михайлова, стилист Mod’s Hair Paris



При выборе оттенка волос нельзя руководствоваться исключительно принципом “нравится / не нравится”. Обязательно учитывайте ваш цветотип. Можно еще воспользоваться разделением на теплую и холодную палитру цветов, но этот способ не всегда позволяет правильно подобрать оттенок. Смена цвета – это достаточно травматичное воздействие на волосы, их природную структуру. В настоящее время в салоне красоты могут предложить несколько способов окрашивания: тотал блондс, шатуш, балаяж и AirTouch. Но также нужно понимать, что осветление волос происходит с помощью стойких химических красителей и продуктов. Чем плавнее будет переход от темного к светлому цвету волос, тем лучше сохранится качество волос.

Осветленные волосы требуют более тщательного ухода, зачастую даже лучше отдавать предпочтение салонным процедурам, они имеют более пролонгированное действие и моментально улучшают качество волос. Например, процедура ухода Fusio Dose от Kerastase преображает волосы моментально, эффект сохраняется до трех недель. Волос после осветления нужно тонировать каждые 1,5-2 месяца, чтобы оттенок сохранялся ярким и насыщенным.

Например, если сравнить переход в блонд у Энн Хэтэуэй и Кейт Уинслет, то качество волос у Кейт осталось лучше, так как переход в более светлый цвет был совершен с помощью техники окрашивания, а волосы Энн были осветлены полностью.

Эмили Ратажковски решилась на окрашивание с мастерами бренда Kerastase, амбассадором которого она являетсяАнна Николаева, топ-стилист салона “Персона”



Многие девушки приходят в салон за изменением цвета волос, заранее просмотрев посты в социальных сетях, и до конца не понимают важность процедуры окрашивания. “Безболезненно” изменить цвет получается не всегда.

Самый важный момент – понять структуру волос. Если ваши волосы окрашены в темные оттенки, а вы хотите сделать их светлее, иногда к этому приходят не с первого раза, а со второго или третьего. Это наиболее безопасный вариант для сохранения здоровья волос. Резкий цветовой переход также должен сопровождаться салонными и домашними уходами. Уходы в салоне намного интенсивнее, дольше сохраняют эффект, имеют накапливающее действие, а уходы в домашних условиях их пролонгируют. Для поддержания красивого блонда необходимо каждые 3-4 недели тонировать волосы, пользоваться шампунями, кондиционерами, масками для окрашенных волос из профессиональных линеек.

Если вы пользуетесь горячими стайлерами (утюжки, плойки, щипцы), нужно понимать, что данные инструменты в той или иной степени повреждают ваши волосы и соответственно их цвет, поэтому необходима дополнительная защита.

Энн Хэтэуэй