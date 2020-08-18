Мнение: Батька как Норьега

18.08.2020, 20:31, Разное



Мануэль Антонио Норьега (1934-2017)

Кстати, из рассуждающих о “российском вмешательстве” никто (!) не говорит о том, что Россия могла бы под предлогом непризнания результатов выборов быстро войти в Минск, захватить и вывезти Лукашенко куда-нибудь “на отдых”, после чего объявить в РБ новые свободные выборы с максимальным участием представителей всех оппозиционных сил. То есть – силовым образом прервать тот своеобразный клинч, в котором сейчас застыла Белоруссия: с одной стороны, очевидно, что против Луки – почти всё население, с другой – он поклялся, что сам не уйдет. Дальше, по всей видимости – массовые политические забастовки и “секторальные санкции” со стороны ЕС, и такие два согласованных удара быстро, по выражению Барака Обамы, “разорвут экономику в клочья”, поскольку экономика Белоруссии и так, в общем-то, дышит на ладан.

Поэтому быстрая хирургическая операция по изъятию “бацьки” из государственного организма представляется, конечно, самым щадящим и в то же время эффективным способом разрешения конфликта. И главное – очень американским по сути. США в своем “мягком подбрюшье” так делали регулярно: если где заводился какой мелкий диктатор, к нему просто посылали спецназ и морскую пехоту, аккуратно изымали и судили. Новогоднюю операцию по захвату панамского дикта… “Высшего лидера национального освобождения Панамы” (официальный титул!) Мануэля Норьеги в 1989 году я, например, прекрасно помню сам.

К сожалению, увы – это все мечты. Прежде всего потому, что современная Россия просто не может вступаться за демократию – это как-то даже смешно. Россия и демократия; мы отстраняем вашего бульбофюрера, так как надо провести честные выборы… Кому, ВАМ?? – спросят нас, и будут правы.

У нас Путин точно такой же, как Лукашенко, и ни о каких “честных выборах” говорить в России не приходится. В доме повешенного не говорят о веревке.