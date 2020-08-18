 

Ученые: Изменение климата уже затронуло половину Мирового океана

18.08.2020, 20:15, Разное

Объединенный коллектив зарубежных ученых провел исследование, в ходе которого проанализировал динамику превышения характерных климатических параметров над естественными колебаниями океанических вод. В результате выяснилось, что на данный момент уже около 50% толщи Мирового океана подвержены изменениям климата.
В качестве контролируемых параметров, проверенных учеными США и Франции посредством климатических моделей, послужили температура и уровень соли – именно они оказывают наибольшее влияние на процесс циркуляции вод в пределах Мирового океана. При этом, как рассказали исследователи, их атипичные значения могут создать угрозу экосистемам и человеческому обществу. Примечательно, что температура поверхности океанов, уровень осадков и повышение уровня моря, доступные для исследования ранее, не отражают полноты картины, поэтому на сей раз экспертам пришлось применить климатическое моделирование, основанное на полученных сведениях из глубинных слоев. Процесс был сравнительным – оценивались показатели с учетом и без учета человеческой деятельности. Итоги научной работы показали, что уровни упомянутых показателей, завышенные по сравнению с естественной изменчивостью, наблюдаются в Северном полушарии с 2010 года, и в ближайшее десятилетие динамика будет сохраняться. В частности, отклонения в температуре и концентрациях солей уже произошли в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах на 20-55% от общего их объема.

Ученые информировали, что аналогичные изыскания в ближайшей перспективе будут проведены и в водах Южного полушария. Однако, по словам экспертов, в этой части Земли проводить измерения является еще более проблемным процессом. В целом же специалисты подчеркнули важность продолжения научной работы для обеспечения постоянного мониторинга степени воздействия климатических изменений на Мировой океан и последующих прогнозов касательно возможного их влияния на планету. Об этом пишет Nature Climate Change.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Звезда сериала “Закон каменных джунглей” Ольга Виниченко расписалась с женихом в московском ЗАГСе

09.07 / В Intel обновили «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

18.08 / Ученые бьют тревогу: таяние ледников в Гренландии стало необратимым

30.07 / В Генпрокуратуре рассказали о невосполнимом ущербе от коррупции в России

15.08 / Мнение: “Реэкспорт”

07.08 / Российским учителям запретят отдыхать за границей

13.08 / Мнение: Богатый брат бедного обидел – негодяй

24.06 / Мнение: Простенки от Густава Климта

27.07 / Коронавирус в России: число зараженных превысило 818 тысяч

04.08 / Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска