Ученые: Изменение климата уже затронуло половину Мирового океана

18.08.2020, 20:15, Разное

Объединенный коллектив зарубежных ученых провел исследование, в ходе которого проанализировал динамику превышения характерных климатических параметров над естественными колебаниями океанических вод. В результате выяснилось, что на данный момент уже около 50% толщи Мирового океана подвержены изменениям климата.

В качестве контролируемых параметров, проверенных учеными США и Франции посредством климатических моделей, послужили температура и уровень соли – именно они оказывают наибольшее влияние на процесс циркуляции вод в пределах Мирового океана. При этом, как рассказали исследователи, их атипичные значения могут создать угрозу экосистемам и человеческому обществу. Примечательно, что температура поверхности океанов, уровень осадков и повышение уровня моря, доступные для исследования ранее, не отражают полноты картины, поэтому на сей раз экспертам пришлось применить климатическое моделирование, основанное на полученных сведениях из глубинных слоев. Процесс был сравнительным – оценивались показатели с учетом и без учета человеческой деятельности. Итоги научной работы показали, что уровни упомянутых показателей, завышенные по сравнению с естественной изменчивостью, наблюдаются в Северном полушарии с 2010 года, и в ближайшее десятилетие динамика будет сохраняться. В частности, отклонения в температуре и концентрациях солей уже произошли в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах на 20-55% от общего их объема.

Ученые информировали, что аналогичные изыскания в ближайшей перспективе будут проведены и в водах Южного полушария. Однако, по словам экспертов, в этой части Земли проводить измерения является еще более проблемным процессом. В целом же специалисты подчеркнули важность продолжения научной работы для обеспечения постоянного мониторинга степени воздействия климатических изменений на Мировой океан и последующих прогнозов касательно возможного их влияния на планету. Об этом пишет Nature Climate Change.