 

Ученые разработали эффективный метод для полного излечения герпеса

18.08.2020, 20:15, Разное

Американские исследователи в ходе проведенного исследования смогли открыть метод генной терапии, способный обеспечить полное излечение от вируса простого герпеса ВПГ-1. Воздействию данной инфекции подвержено несколько миллиардов жителей планеты и в настоящее время она считается неизлечимой.
Как отметили ученые, представляющие Онкологический исследовательский центр Сиэтла (США), большинство исследовательских работ изначально направлено на подавление симптомов и борьбу с рецидивами ВПГ-1, чаще называемого оральным герпесом. В процессе своей научной работы, проводимой на мышах, американские специалисты применили более радикальный метод – уничтожение самого вируса посредством генного редактирования. С целью разрезания ДНК вируса учеными были задействованы два набора генетических ножниц. Использование только одного набора при этом сохранило способность восстановления вирусной ДНК внутри инфицированной клетки, а вот объединение двух “комплектов” режущих гены белков, имеющих название “мегануклеаза”, позволило добиться распада ДНК вируса герпеса. В результате объем латентного вируса, находящегося в пассивном состоянии в исследуемых клетках грызунов снизился на 92%. Динамика снижения сохранилась в течение трех декад после эксперимента, а по словам ученых, данного срока достаточно для полной дезактивации инфекции.

“Это первый раз, когда исследователи смогли вмешаться и фактически устранить большую часть герпеса в организме. Мы нацелены на первопричину – инфицированные клетки, в которых вирус находится в спящем состоянии, и которые являются “семенами”, вызывающими повторные инфекции”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Кейт Джером. При этом он подчеркнул важность получения положительного результата на живой материи млекопитающих, а не на традиционной клеточной модели. В настоящее время специалисты начали тестирование новой методики для борьбы с вирусом ВПГ-2 (генитального герпеса), однако, по их оценкам, переход к клиническим испытаниям будет возможен лишь через три года. Об этом пишет Nature Communications.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Движение в неправильном направлении

16.07 / В Японии из-за нехватки рабочей силы на фоне COVID-19 создали робота-мерчандайзера

10.07 / Суд арестовал губернатора Фургала

08.07 / Сытный ужин: запеченный батат в мексиканском стиле

12.08 / Медики назвали указывающие на преддиабет признаки

06.07 / Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли визит в больницу королевы Елизаветы

24.06 / Кинулся бежать в страхе и исчез: Странное исчезновение в лесу Айдахо в 2018 году

24.07 / Мнение: Большая разводка: исчезает ли иммунитет вместе с антителами?

28.06 / Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре

15.07 / Умирающие люди всё хорошо слышат до последней секунды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска